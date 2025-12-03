W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 09:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Robert
Nachname(n):Stöcklinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SBF AG

b) LEI

391200JQA0PJDPUPXU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,70 EUR20.816,30 EUR
4,62 EUR6.689,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,6803 EUR27.506,06 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Internet:www.sbf-ag.com
SBF AG

