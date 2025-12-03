W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 13:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Uwe
Nachname(n):Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viromed Medical AG

b) LEI

894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3MQR65

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,60 EUR10.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,60 EUR10.800,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

03.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet:https://www.viromed-medical-ag.de/
Ende der Mitteilung

102206 03.12.2025 CET/CEST

Viromed Medical

