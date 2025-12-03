EQS-News: JOST schließt Verkauf des Cranes Geschäfts an Mutares erfolgreich ab

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Verkauf

JOST schließt Verkauf des Cranes Geschäfts an Mutares erfolgreich ab



03.12.2025

JOST schließt Verkauf des Cranes Geschäfts an Mutares erfolgreich ab

Vollzug der Veräußerung des Cranes Geschäfts verstärkt Fokus von JOST auf Kerngeschäft: Wichtiger Meilenstein im Post-Merger-Integration-Prozess von Hyva erreicht.

Prognose 2025 bestätigt: JOST bestätigt Prognose für das Geschäft aus fortgeführten Aktivitäten für das Geschäftsjahr 2025.

Neu-Isenburg, 3. Dezember 2025

– Die JOST Werke SE („JOST“), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie, schließt den Verkauf des mit der Hyva Gruppe miterworbenen Geschäftsbereichs Cranes an den Private Equity Investor Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“) ab.

JOST hat einen weiteren Meilenstein im Post-Merger-Integration-Plan der am 1. Februar 2025 übernommenen Hyva Gruppe erreicht. Der am 11. August 2025 angekündigte Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutares hat alle Abschlussbedingungen erfüllt und konnte mit Wirkung zum 2. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen werden.

Joachim Dürr, CEO der JOST Werke SE, sagt: „Wir konnten schnell und effizient den Verkaufsprozess des Cranes Geschäfts im 4. Quartal 2025 abschließen. Damit können wir uns noch stärker auf die Umsetzung der verbleibenden Synergiepotenziale der HYVA-Integration konzentrieren. Wir arbeiten weiter intensiv daran, die identifizierten Potenziale und die neuen Opportunitäten unserer Strategie AMBITION 2030 zu implementieren, um durch organisches Wachstum und wertsteigernde Übernahmen den Unternehmenswert von JOST weiter zu steigern.“

Das Cranes Geschäft wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2025 gemäß IFRS 5 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ klassifiziert. Vom 1. Februar 2025 bis zum 30. September 2025 hat der aufgegebene Geschäftsbereich Cranes Umsatzerlöse in Höhe von 54,6 Mio. EUR generiert und ein bereinigtes EBITDA von

-1,6 Mio. EUR erzielt.

JOST bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 für die Geschäfte aus fortgeführten Aktivitäten. Der Abschluss der Transaktion hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der Geschäfte aus fortgeführten Aktivitäten.

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC and Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 7.000 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier:

www.jost-world.com

