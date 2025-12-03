EQS-News: UNICEF und Rönesans arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Berufsausbildung von Jugendlichen in der Türkei

EQS-News: Rönesans Holding / Schlagwort(e): Joint Venture/ESG

UNICEF und Rönesans arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Berufsausbildung von Jugendlichen in der Türkei



ISTANBUL, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding hat ihre Rolle als wichtiger privater Sektorpartner im UNICEF-Programm „From Learning to Earning for Youth" (Von der Bildung zum Beruf für Jugendliche) bekanntgegeben. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für nationale Bildung soll diese mutige Initiative die Berufsausbildung für junge Menschen in der gesamten Türkei neu gestalten und die nächste Generation mit den Fähigkeiten ausstatten, die sie braucht, um erfolgreich zu sein.

Eine Brücke zwischen Ehrgeiz und Chancen

Als Pionierpartner der Initiative wird die Rönesans Holding die Türen des Stadtkrankenhauses von Gaziantep – eine der fortschrittlichsten Gesundheitseinrichtungen der Türkei – für 120 Berufsschüler aus dem Gesundheitsbereich öffnen. Hier werden die Auszubildenden über das Klassenzimmer hinaus in die reale Welt eintauchen und praktische Erfahrungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Lebensmittel- sowie Getränkedienstleistungen, industrielle Wartung und Reparatur, Sanitär- sowie Energiesysteme und industrielle Automatisierungstechnologien sammeln. Indem das Programm die Ausbildung direkt mit den Anforderungen der modernen Arbeitswelt verknüpft, befähigt es die jungen Menschen in der Türkei, ihre Ambitionen in lohnende Karrieren umzusetzen.

Paolo Marchi, UNICEF-Vertreter in der Türkei, sagte: „Als UNICEF möchten wir jeden jungen Menschen dabei unterstützen, sein volles Potenzial zu entfalten, indem er das Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen erwirbt, die er dafür benötigt. Qualifikationen, die auch auf den Arbeitsmarkt abgestimmt sind. Diese Partnerschaft tut beides – sie unterstützt das Bildungsministerium bei der Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen sowie inklusiven beruflichen und technischen Ausbildung und nutzt zugleich die Expertise privater Partner wie Rönesans Holding, um jungen Menschen Innovation sowie neue Chancen zu eröffnen.

Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit das System auch über die direkt angesprochenen Auszubildenden hinaus stärkt. Die Aktualisierung des Lehrplans für die berufliche Bildung, die Verbesserung der Standards für Sicherheit und Lernen am Arbeitsplatz sowie der Ausbau der Lehrerkapazitäten werden einer viel größeren Anzahl Auszubildenden in der gesamten Türkei zugute kommen und dazu beitragen, dass hochwertige, relevante und zukunftssichere Qualifikationen zur Norm werden und nicht die Ausnahme bleiben."

Die geschäftsführende Direktorin der EBWE für die Türkei und den Kaukasus, Elisabetta Falcetti, sagte: „Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zu dieser sektorübergreifenden Initiative zu leisten, die sich für die Vielfalt der Arbeitskräfte einsetzt, die Wettbewerbsfähigkeit durch die Entwicklung von Fähigkeiten steigert und der Industrie hilft, ein stärkeres Fundament zu schaffen. Ein ungleicher Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten schränkt das Wachstum ein, weshalb sich die EBWE für die Förderung der Chancengleichheit in allen ihren Regionen einsetzt. Geleitet von unseren Strategien für Gleichstellung und geschlechtsspezifische Eingliederung bemühen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern im Privatsektor, das Potenzial einer vielfältigen Belegschaft zu erschließen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Initiative ein wichtiges Problem des Humankapitals im Gesundheitswesen lösen wird, und wir freuen uns darauf, ihren Erfolg in anderen Sektoren zu wiederholen.

Rönesans Holdings Einsatz für nachhaltiges Wachstum

Zu den Bildungsinitiativen von Rönesans gehören bereits naturwissenschaftliche und technische Gymnasien, die Unterstützung von mehr als 14 000 Stipendiaten sowie das seit einem Jahrzehnt laufende Programm „Sustainability by Design" (Nachhaltigkeit durch Gestaltung) zur Förderung des Nachhaltigkeitsbewusstseins auf Universitätsebene. Die langfristige Partnerschaft des Unternehmens mit UNICEF begann im Jahr 2023 und umfasst wichtige Kooperationen in erdbebengeschädigten Regionen, um den Zugang zu hochwertiger Bildung und psychosozialer Unterstützung für nahezu 13 000 Frauen und Kinder zu gewährleisten.

İpek Ilıcak Kayaalp, Vorstandsvorsitzender der Rönesans Holding, sagte: „Rönesans Holding ermöglicht 120 Schülern, sich unter der Anleitung erfahrener Ausbilder im Gaziantep City Hospital, das mit modernsten Geräten ausgestattet ist, auf ihre Berufe vorzubereiten. Diese Auszubildenden werden im Rahmen des Programms an vier Tagen pro Woche in unserem Krankenhaus geschult. Dieses Projekt ist nicht nur eine Bildungsinitiative, sondern auch ein bahnbrechendes Modell für die Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor, internationalen Organisationen und dem öffentlichen Sektor in der Türkei – und eines, das weltweit als Beispiel dienen könnte",

Ilıcak Kayaalp führte weiter aus: „Der private Sektor steuert Produktion sowie Erfahrung bei, der öffentliche Sektor übernimmt die Regulierungsfunktion, und UNICEF bietet die Perspektive des gesellschaftlichen Nutzens. Durch das Zusammenwirken dieser drei Kräfte werden Wirkungen erzielt, die einzeln nicht zu erreichen wären. Denn unser größtes Ziel ist es, jungen Menschen eine Zukunft voller Hoffnung, Chancen und Zuversicht zu bieten. Wir werden uns auch weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die jungen Menschen, denen wir unsere Zukunft anvertrauen, zu wissbegierigen und produktiven Persönlichkeiten heranwachsen, die sich den Anforderungen der Zeit anpassen."

Das Morgen gestalten

Die Türkei steht vor einer entscheidenden Herausforderung: fast jeder vierte junge Mensch im Alter von 15 bis 24 Jahren befindet sich nicht in der allgemeinen oder beruflichen Bildung oder in der Ausbildung. Das Programm „From Learning to Earning for Youth" setzt genau an diesem Punkt an und bereitet Jugendliche auf die sich schnell verändernde Arbeitswelt vor, indem es ein sicheres, unterstützendes Umfeld schafft und die Qualifikationslücke schließt. Die Ausbildung wird vom Krankenhauspersonal durchgeführt, das eine spezielle Ausbildung erhalten hat, um sicherzustellen, dass die Auszubildenden von den Besten lernen und zugleich Gleichstellung sowie Vielfalt am Arbeitsplatz gefördert werden.

Rönesans Holding setzt sich für eine Ausweitung ihrer Unterstützung für die Jugendbildung ein und arbeitet eng mit UNICEF zusammen, um das Modell „From Learning to Earning for Youth" (Von der Bildung zum Beruf für Jugendliche) in neue Geschäftsbereiche und Gemeinden zu bringen. Das Unternehmen investiert weiterhin konsequent in die Jugend der Türkei und vertieft Partnerschaften mit Universitäten sowie der Zivilgesellschaft, um der nächsten Generation noch mehr Chancen zu eröffnen.

