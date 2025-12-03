EQS-News: Zuckerrübenanbau: Langfristige Einigung mit Rübenbauern erzielt ---- CEO Büttner: „Wichtiger Schritt für Zuckerproduktion in Österreich“

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation

Zuckerrübenanbau: Langfristige Einigung mit Rübenbauern erzielt

CEO Büttner: „Wichtiger Schritt für Zuckerproduktion in Österreich"



03.12.2025

Zuckerrübenanbau: Langfristige Einigung mit Rübenbauern erzielt

CEO Büttner: „Wichtiger Schritt für Zuckerproduktion in Österreich“

AGRANA hat gemeinsam mit dem Rübenbauernbund eine Vereinbarung über die Anbaukonditionen für die kommenden drei Jahre getroffen. Diese Einigung erfolgte vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds, das durch anhaltend niedrige Zuckerverkaufspreise geprägt ist. Durch konstruktive Verhandlungen mit der Interessenvertretung der Rübenbauern konnte ein neues Preismodell entwickelt werden, das den aktuellen Gegebenheiten Rechnung trägt.

„Die getroffene Einigung ist ein wichtiger Schritt für die Sicherstellung des Zuckerproduktionsstandortes Österreichs und trägt wesentlich zur Planungssicherheit für Bauern und AGRANA bei. Das Ergebnis der Verhandlungen ist zugleich eine Investition in eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Rübenbauern. Auch künftig wird AGRANA ein zuverlässiger Abnehmer ihrer Rohstoffe bleiben und als Zuckerproduzent ein wichtiger, verlässlicher Partner für Handel und Industrie sein.“ betont AGRANA-CEO Stephan Büttner.

Der Start der Kontrahierungen für den Anbau im Frühjahr 2026 ist für Anfang des kommenden Jahres vorgesehen.

Zuckerrübenkampagne: 95 Prozent der Zuckerrüben geerntet

Anfang September hat im Werk Tulln die Zuckerrübenkampagne begonnen und läuft sehr zufriedenstellend. In der Zuckerfabrik werden täglich bis zu 14.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeitet. Nach dem durchwegs günstigen Witterungsverlauf 2025 liegen sowohl Hektarerträge mit 78 Tonnen als auch Zuckergehalte mit rund 17 Prozent im langjährigen Durchschnitt. Bis Ende November sind rund 95 Prozent der Zuckerrüben geerntet worden. Mit aktuellem Stand wird die Kampagne bis Ende Jänner abgeschlossen.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen „Agricultural Commodities & Specialities“ sowie „Food & Beverage Solutions“ an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.



Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher

+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com





Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

