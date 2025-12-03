EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 04.12.2025
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Straße, Hausnr.:
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|PLZ:
|14482
|Ort:
|Potsdam
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900QXC6TDASMCSU89
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Stichting Opus - Chartered Issuances
Registrierter Sitz, Staat: Amsterdam, Niederlande
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 beta invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
MS 1 epsilon invest GmbH
MS 1 sigma invest GmbH
MS 1 omega invest GmbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|01.12.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|50,69 %
|0,39 %
|51,07 %
|50351091
|letzte Mitteilung
|24,97 %
|0,39 %
|25,36 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A14KRD3
|0
|25521638
|0,00 %
|50,69 %
|Summe
|25521638
|50,69 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht
|N/A
|N/A
|195170
|0,39 %
|Summe
|195170
|0,39 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-MS 1 beta invest GmbH
|6,47 %
|%
|6,47 %
|-
|%
|%
|%
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-MS 1 gamma invest GmbH
|6,95 %
|%
|6,95 %
|-
|%
|%
|%
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-MS 1 delta invest GmbH
|6,95 %
|%
|6,95 %
|-
|%
|%
|%
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-MS 1 epsilon invest GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-MS 1 sigma invest GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Stichting Opus - Chartered Issuances
|%
|%
|%
|-Encore Holding S.à r.l
|%
|%
|%
|-Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A.
|%
|%
|%
|-MS 1 alpha invest GmbH
|4,60 %
|%
|%
|-MS 1 omega invest GmbH
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 04.12.2025
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|24,97 %
|0,39 %
|25,36 %
10. Sonstige Informationen:
Datum
|03.12.2025
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2239784 03.12.2025 CET/CEST
