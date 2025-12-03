W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Konsum REIT-AG
Straße, Hausnr.: Marlene-Dietrich-Allee 12b
PLZ: 14482
Ort: Potsdam
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
Registrierter Sitz, Staat: Karlsruhe, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 beta invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH
MS 1 epsilon invest GmbH
MS 1 sigma invest GmbH
MS 1 omega invest GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
01.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 50,69 % 0,39 % 51,07 % 50351091
letzte Mitteilung 24,97 % 0,39 % 25,36 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A14KRD3 0 25521638 0,00 % 50,69 %
Summe 25521638 50,69 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht n/a n/a 195170 0,39 %
    Summe 195170 0,39 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 beta invest GmbH 6,47 % % 6,47 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 gamma invest GmbH 6,95 % % 6,95 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 delta invest GmbH 6,95 % % 6,95 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 epsilon invest GmbH % % %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 sigma invest GmbH % % %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 4,60 % % %
-MS 1 omega invest GmbH % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: 04.12.2025
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
24,97 % 0,39 % 25,36 %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
03.12.2025


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Internet: www.deutsche-konsum.de

