W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1668 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1668 (Dienstag: 1,1614) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8570 (0,8610) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87660 (0,87960) britische Pfund, 181,28 (181,26) japanische Yen und 0,9336 (0,9346) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Zentralbank
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar01. Dez. · dpa-AFX
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar
Devisen: Euro bei 1,16 Dollar wenig bewegtgestern, 21:06 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro bewegt sich kaumgestern, 16:48 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zuheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden