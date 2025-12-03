Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor sinkt moderater als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im November weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 51,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 50,5 Punkte ermittelt worden.

Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Der Indikator liegt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Daten für November zeigten ein abruptes Ende der seit dem Sommer zu beobachtenden stetigen Verbesserung der Auftragslage", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Sowohl auf dem Inlandsmarkt als auch auf den Exportmärkten wurden ungünstige Nachfragebedingungen signalisiert."

In der Industrie hatte sich der Indikator laut Daten vom Montag aufgehellt und liegt jetzt knapp über der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft fiel um einen Punkt auf 51,2 Punkte. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 50,5 Punkten erwartet worden./jsl/jha/