IRW-News: Caldwell Partners International Inc.: Caldwell erweitert seine globalen Finanzdienstleistungen und Immobilienkompetenzen durch die Aufnahme von Ben Sturnham als Partner

IRW-PRESS: Caldwell Partners International Inc.: Caldwell erweitert seine globalen Finanzdienstleistungen und Immobilienkompetenzen durch die Aufnahme von Ben Sturnham als Partner

LONDON, GROSSBRITANNIEN UND TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Die Personalberatungsgesellschaft Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) gab heute bekannt, dass Ben Sturnham als Partner in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Immobilien zum Unternehmen stößt. Sturnham ist in London ansässig und berät Kunden bei der Besetzung von Vorstands- und Führungspositionen in den Bereichen Immobilien, Finanzdienstleistungen und Immobilienfinanzierung in Großbritannien, Europa und dem Nahen Osten. Mit mehr als zwei Jahrzehnten globaler Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Führungskräftebewertung und Organisationsentwicklung ist Sturnham dafür bekannt, Investoren, Kreditgebern und Betreibern beim Aufbau leistungsstarker Führungsteams zu helfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82040/Caldwell_120325_DE.001.jpeg

Der in London ansässige Partner Ben Sturnham stärkt die globalen Finanzdienstleistungs- und Immobilienaktivitäten von Caldwell

Ben ist ein hoch angesehener Personalberater, dessen Einblicke, Glaubwürdigkeit und Branchenkenntnisse ihn zu einem außergewöhnlichen Berater für Kunden aus dem gesamten Finanzdienstleistungs- und Immobilienkapital-Ökosystem machen, so Glenn Buggy und Paul Heller, globale geschäftsführende Partner der Finanzdienstleistungspraxis von Caldwell. Seine Ernennung stärkt die Verbindungen zwischen unseren Geschäftsbereichen erheblich und erweitert unsere Möglichkeiten, Kunden auf den globalen Märkten zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns willkommen zu heißen.

Sturnhams Erfahrung umfasst Private-Equity-Firmen, REITs, Staatsfonds, Wohnungsbauunternehmen, institutionelle Investoren, Investmentbanken und Immobilienberatungsplattformen. Seine Arbeit deckt die gesamte Immobilienwertschöpfungskette ab, einschließlich Kapitalbeschaffung, Investitionsmanagement, Entwicklung, Betrieb und Vermögensoptimierung in den Bereichen Wohnen, Gastgewerbe, Gewerbe, Einzelhandel, Industrie und Mischnutzung. Bevor er zu Caldwell kam, war er Senior Client Partner in der Immobilienpraxis einer globalen Personalberatungsfirma und half zuvor beim Aufbau der Immobilienabteilung einer australischen Personalberatungsboutique. Er begann seine berufliche Laufbahn als Rugbyspieler und vertrat Saracens, Bath und England auf internationaler Ebene.

Sturnham ist langjähriges Mitglied der King's Trust Built Environment Leadership Group und unterstützt aktiv mehrere gemeinnützige Initiativen.

Dies ist eine wichtige Ergänzung für Caldwell, da wir unsere Plattform weiter ausbauen und unsere Kompetenzen sowohl im Finanzdienstleistungs- als auch im Immobilienbereich erweitern, sagte Chris Beck, Chief Executive Officer. Bens Verständnis des gesamten Immobilienlebenszyklus, der Kapitalmarktdynamik und der Investitionslandschaft wird unsere Fähigkeit weiter verbessern, Kunden bei der Konzeption und dem Aufbau außergewöhnlicher Führungsteams zu unterstützen, die die Welt verändern.

Über Caldwell

Caldwell ist eine führende Personalberatungsagentur, die Kunden mit transformativen Talenten zusammenbringt. Zusammen mit IQTalent sind wir ein technologiegestütztes Personalvermittlungsunternehmen, das sich auf die Rekrutierung auf allen Ebenen spezialisiert hat. Durch die beiden unterschiedlichen Marken - Caldwell und IQTalent - nutzt das Unternehmen die neuesten Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, um ein integriertes Spektrum an Dienstleistungen anzubieten, die von Teams mit fundierten Kenntnissen in ihren jeweiligen Bereichen erbracht werden. Die Dienstleistungen umfassen die Suche und Vermittlung von Kandidaten bis hin zur vollständigen Rekrutierung auf Fach-, Führungs- und Vorstandsebene sowie eine Reihe von Talentstrategie- und Bewertungsinstrumenten, die Kunden dabei helfen, die richtigen Mitarbeiter einzustellen, sie zu führen und zu motivieren, um maximale Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Die Stammaktien von Caldwell sind an der Toronto Stock Exchange (TSX:CWL) notiert und werden am OTCQX-Markt (OTCQX:CWLPF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.caldwell.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caroline Lomot

Vizepräsidentin, Marketing & Kommunikation

Caldwell

clomot@caldwell.com

+1 516 830 3535

QUELLE: Caldwell Partners International, Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82040

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82040&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA12913L2030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.