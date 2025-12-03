IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. beginnt mit der Vormachbarkeitsstudie für Battery Hill und beauftragt ABH Engineering Inc. sowie GEMTEC Consulting Engineering and Scientists Limited

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. beginnt mit der Vormachbarkeitsstudie für Battery Hill und beauftragt ABH Engineering Inc. sowie GEMTEC Consulting Engineering and Scientists Limited

Montreal, Quebec - 3. Dezember 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, den sofortigen Start seiner Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Vorzeigeprojekt für hochreines Mangan (HPMSM), Battery Hill, bekannt zu geben. Mit der Durchführung der PFS wurden ABH Engineering Inc. (ABH) und GEMTEC Consulting Engineering and Scientists Ltd. (GEMTEC) beauftragt.

Die Arbeiten sollen umgehend beginnen und im Jahr 2026 abgeschlossen werden. ABH wird die PFS für Battery Hill leiten, während GEMTEC andere wichtige technische und umweltbezogene Komponenten der PFS übernimmt.

Die Auswahl von ABH und GEMTEC erfolgte nach einer umfassenden Prüfung verschiedener Ingenieurbüros durch Manganese X, die über die erforderliche technische Expertise und Kompetenz verfügen, um eine solide und dynamische Wirtschaftlichkeitsstudie zu erstellen.

Der Start unserer PFS ist ein wichtiger Meilenstein für Manganese X, und die Auswahl von ABH und GEMTEC ist ein hervorragender Anfang. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, dass unsere PFS den höchsten Standards in Bezug auf Umweltverantwortung, technische Genauigkeit und wirtschaftlichen Wert entspricht und eine PFS erstellt wird, mit der das Fließbild optimiert, die Risiken reduziert und der langfristige Shareholder-Value maximiert wird, sagte Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy Corp.

CEO Kepman fügte hinzu: ABH bringt ein sehr erfahrenes technisches Team mit bewährter Bergbaukompetenz und hoch entwickelten Fähigkeiten im Bereich der wirtschaftlichen Modellierung mit, während GEMTEC aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in New Brunswick über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Umwelt, Geotechnik sowie Einbindung der First Nations und Gemeinden verfügt.

Gemeinsam werden ABH und GEMTEC eine vollständig integrierte PFS liefern, die darauf ausgelegt ist, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu optimieren, den Umweltschutz zu stärken und Battery Hill als eines der ersten HPMSM-Produktionszentren Nordamerikas für den EV- und Energiespeichersektor zur Produktionsreife zu bringen.

ABH wird alle wichtigen technischen Komponenten der PFS überwachen, darunter die Minenplanung, die Produktionsplanung, die Integration der Erzsortierung, die Verfahrenstechnik, die Infrastrukturplanung, die Schätzung der Kapital- und Betriebskosten sowie die Gesamtstrategie für die Projektdurchführung.

GEMTEC wird die Arbeiten in den Bereichen Umwelt, Geotechnik, Hydrogeologie, Wassermanagement und Auswirkungen auf die Gemeinde leiten, die zur Unterstützung des zukünftigen Projektausbaus und der Genehmigungsverfahren erforderlich sind.

Das Projekt Battery Hill von Manganese X in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, Kanada, ist eine der größten Mangankarbonatlagerstätten in Nordamerika. Es liegt strategisch günstig 15 km von der Grenze zu den Vereinigten Staaten entfernt, in der Nähe von Eisenbahnlinien und Tiefseehäfen in New Brunswick und dem Sankt-Lorenz-Strom. Das Gelände erstreckt sich über 54 Claims mit 1.225 Hektar Grundfläche und liegt nur 5 km vom Trans-Canada Highway entfernt, mit allen Strom- und anderen Versorgungsleitungen in unmittelbarer Nähe.

Die PFS wird die jüngsten Fortschritte des Unternehmens berücksichtigen, darunter das optimierte Verfahrensfließbild, Verbesserungen bei der Erzsortierung und die laufenden metallurgischen Erfolge bei Kemetco Research Inc. sowie aktualisierte geologische Daten von Mercator Geoscience.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Über ABH Engineering

ABH Engineering Inc. ist ein führendes kanadisches Bergbauingenieurbüro und Beratungsunternehmen, das sich auf Minenplanung, Projektoptimierung, fortschrittliche wirtschaftliche Modellierung und Betriebsbereitschaft spezialisiert hat. ABH hat Projekte in ganz Nordamerika und international unterstützt, darunter Tagebau- und Untertagebetriebe, kritische Mineralien und Entwicklungsprojekte im fortgeschrittenen Stadium. ABH ist bekannt für seinen lösungsorientierten Ansatz und kombiniert multidisziplinäres Ingenieurwissen mit fortschrittlichen Analyseinstrumenten, um Kunden dabei zu unterstützen, Risiken zu reduzieren, den Projektwert zu steigern und den Weg von der Studie zur Produktion zu beschleunigen.

Über GEMTEC

GEMTEC Consulting Engineers and Scientists Limited ist ein multidisziplinäres Ingenieur- und Umweltunternehmen mit Hauptsitz in Atlantik-Kanada, das für seine fundierte Expertise in den Bereichen Geotechnik, Hydrogeologie, Umweltwissenschaften und Genehmigungsverfahren anerkannt ist. Seit 1986 hat GEMTEC Hunderte von Bergbau-, Infrastruktur- und Energieprojekten in ganz Kanada unterstützt. Durch die Integration wissenschaftlicher Analysen mit praktischer Feldarbeit und regulatorischem Fachwissen bietet GEMTEC seinen Kunden praktische, fundierte Lösungen, die eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung und langfristigen Umweltschutz unterstützen.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

