Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

03.12.2025 / 14:26 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.12.2025
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

'BERENTZEN EVOLVE 2030': Fokus auf Internationalisierung und
Wachstumstreiber

Berentzen hat das EKF genutzt, um die Konzernstrategie 'BERENTZEN EVOLVE
2030' vorzustellen. Diese liefert die notwendige Klarheit für die
mittelfristige Wachstumsstory, indem sie einerseits die Ambition bis 2030
klar quantifiziert: Angestrebt werden ein Konzernumsatz von über 200 Mio.
EUR und eine Konzern-EBIT-Marge von über acht Prozent. Andererseits
beschreibt sie auch die notwendigen Schritte, um diese Ziele zu erreichen.

Der Weg zur Margenverbesserung basiert auf einer konsequenten Verschiebung
des Produktmixes hin zu margenstärkeren Marken und Segmenten. Die folgenden
Initiativen sollen die strategischen Wachstumsimpulse liefern:

1. Launch neuer Marken und Produkte: Ein wesentlicher strategischer Impuls
wird die geplante Einführung neuer Marken und Produkte sein, darunter eine
neue Functional Lifestyle-Getränkemarke im Jahr 2026. Diese
Produktinnovation zahlt gezielt auf die im Rahmen von 'EVOLVE 2030'
identifizierten Konsumtrends (insbesondere den Präferenzen der Gen Z und dem
Trend zu 'Longevity' bzw. einem gesünderen Lebensstil) ein und soll das
Wachstum des alkoholfreien Segments zusätzlich dynamisieren.

2. Expansion der Premium-Handelsmarken: Im Spirituosensegment, das weiterhin
unter Konsumzurückhaltung leidet, wird die Wertschöpfung durch die Expansion
der premiumisierten Handelsmarken in neue Auslandsmärkte gestärkt. Dies ist
ein gezielter Schritt, um die Marktposition in höherwertigen Sortimenten zu
sichern und neue Umsatzquellen außerhalb Deutschlands zu erschließen.

3. Neue Vertriebskanäle: Ein zentraler Wachstumstreiber ist die Erschließung
zusätzlicher Vertriebskanäle wie Kioske, Automaten, Verkehrsgastronomie,
Tankstellen, Fitnessstudios und Drogerien. Gerade im deutschen Markt
eröffnen diese Kanäle neue Absatzmöglichkeiten und stärken die Präsenz der
Marken im Alltag der Konsumenten.

4. Stärkung des Frischsaftsystemgeschäfts (Citrocasa): Das Geschäft mit
Frischsaftsystemen wird durch die Einführung völlig neuer Produktkonzepte -
etwa des Juice Dispensers - sowie den Eintritt in neue Märkte (Emerging
Markets) weiter ausgebaut. Dieses Segment zeichnet sich durch
überdurchschnittliche Margen aus und trägt zur Diversifizierung des
Konzerngeschäfts bei. Ein zusätzlicher Innovationsschub kommt durch das neue
Bag-in-Box-System, das eine nachhaltigere und zugleich komfortablere Lösung
für die Frischsaftversorgung bietet. Damit wird nicht nur die Effizienz im
Handling gesteigert, sondern auch die Attraktivität für Gastronomie- und
Retail-Partner erhöht.

5. Forcierte Internationalisierung der Fokusmarke Mio Mio: Die strategische
Rolle von Mio Mio als Wachstumstreiber im margenstarken alkoholfreien
Segment wird durch eine verstärkte Internationalisierung in attraktive
Nachbarmärkte wie Belgien und Frankreich nochmals unterstrichen. Dies soll
die Skalierbarkeit der Marke erhöhen und die Abhängigkeit vom deutschen
Heimatmarkt reduzieren.

Zusammenfassend bestätigen die operativen Maßnahmen die strategische
Stoßrichtung: der Umsatzanteil der nicht-alkoholischen Produkte wird
deutlich zunehmen und bis 2030 mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes
ausmachen.

Fazit: 'EVOLVE 2030' liefert neue Mittelfristziele, die sich mit unseren
Prognosen decken. Zudem wurde eine fundierte Roadmap präsentiert, die auf
zukunftsweisenden Konsumententrends basiert. Die Einführung einer neuen
Lifestyle-Marke in 2026, die Ausweitung des Frischsaftsystemgeschäfts und
die Internationalisierung von Mio Mio sind dabei entscheidende Hebel, die ab
dem kommenden Jahr strukturelle Margenimpulse liefern und das Wachstum im
margenstarken alkoholfreien Segment beschleunigen sollten. Wir bestätigen
unsere positive Einschätzung der Aktie mit einem Kursziel von 9,00 EUR.



2239828 03.12.2025 CET/CEST

