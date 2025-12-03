Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG 03.12.2025 / 14:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.12.2025 Kursziel: 9,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA 'BERENTZEN EVOLVE 2030': Fokus auf Internationalisierung und Wachstumstreiber Berentzen hat das EKF genutzt, um die Konzernstrategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030' vorzustellen. Diese liefert die notwendige Klarheit für die mittelfristige Wachstumsstory, indem sie einerseits die Ambition bis 2030 klar quantifiziert: Angestrebt werden ein Konzernumsatz von über 200 Mio. EUR und eine Konzern-EBIT-Marge von über acht Prozent. Andererseits beschreibt sie auch die notwendigen Schritte, um diese Ziele zu erreichen. Der Weg zur Margenverbesserung basiert auf einer konsequenten Verschiebung des Produktmixes hin zu margenstärkeren Marken und Segmenten. Die folgenden Initiativen sollen die strategischen Wachstumsimpulse liefern: 1. Launch neuer Marken und Produkte: Ein wesentlicher strategischer Impuls wird die geplante Einführung neuer Marken und Produkte sein, darunter eine neue Functional Lifestyle-Getränkemarke im Jahr 2026. Diese Produktinnovation zahlt gezielt auf die im Rahmen von 'EVOLVE 2030' identifizierten Konsumtrends (insbesondere den Präferenzen der Gen Z und dem Trend zu 'Longevity' bzw. einem gesünderen Lebensstil) ein und soll das Wachstum des alkoholfreien Segments zusätzlich dynamisieren. 2. Expansion der Premium-Handelsmarken: Im Spirituosensegment, das weiterhin unter Konsumzurückhaltung leidet, wird die Wertschöpfung durch die Expansion der premiumisierten Handelsmarken in neue Auslandsmärkte gestärkt. Dies ist ein gezielter Schritt, um die Marktposition in höherwertigen Sortimenten zu sichern und neue Umsatzquellen außerhalb Deutschlands zu erschließen. 3. Neue Vertriebskanäle: Ein zentraler Wachstumstreiber ist die Erschließung zusätzlicher Vertriebskanäle wie Kioske, Automaten, Verkehrsgastronomie, Tankstellen, Fitnessstudios und Drogerien. Gerade im deutschen Markt eröffnen diese Kanäle neue Absatzmöglichkeiten und stärken die Präsenz der Marken im Alltag der Konsumenten. 4. Stärkung des Frischsaftsystemgeschäfts (Citrocasa): Das Geschäft mit Frischsaftsystemen wird durch die Einführung völlig neuer Produktkonzepte - etwa des Juice Dispensers - sowie den Eintritt in neue Märkte (Emerging Markets) weiter ausgebaut. Dieses Segment zeichnet sich durch überdurchschnittliche Margen aus und trägt zur Diversifizierung des Konzerngeschäfts bei. Ein zusätzlicher Innovationsschub kommt durch das neue Bag-in-Box-System, das eine nachhaltigere und zugleich komfortablere Lösung für die Frischsaftversorgung bietet. Damit wird nicht nur die Effizienz im Handling gesteigert, sondern auch die Attraktivität für Gastronomie- und Retail-Partner erhöht. 5. Forcierte Internationalisierung der Fokusmarke Mio Mio: Die strategische Rolle von Mio Mio als Wachstumstreiber im margenstarken alkoholfreien Segment wird durch eine verstärkte Internationalisierung in attraktive Nachbarmärkte wie Belgien und Frankreich nochmals unterstrichen. Dies soll die Skalierbarkeit der Marke erhöhen und die Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt reduzieren. Zusammenfassend bestätigen die operativen Maßnahmen die strategische Stoßrichtung: der Umsatzanteil der nicht-alkoholischen Produkte wird deutlich zunehmen und bis 2030 mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen. Fazit: 'EVOLVE 2030' liefert neue Mittelfristziele, die sich mit unseren Prognosen decken. Zudem wurde eine fundierte Roadmap präsentiert, die auf zukunftsweisenden Konsumententrends basiert. Die Einführung einer neuen Lifestyle-Marke in 2026, die Ausweitung des Frischsaftsystemgeschäfts und die Internationalisierung von Mio Mio sind dabei entscheidende Hebel, die ab dem kommenden Jahr strukturelle Margenimpulse liefern und das Wachstum im margenstarken alkoholfreien Segment beschleunigen sollten. Wir bestätigen unsere positive Einschätzung der Aktie mit einem Kursziel von 9,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fdd605a09e33a0d6f3d5774600f8d01f Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=8eb927c8-d04a-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2239828 03.12.2025 CET/CEST °