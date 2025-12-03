W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG

03.12.2025 / 09:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.12.2025
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1-Rekordumsatz bei weiterer Verzögerung des SmG-Auftrags

CEOTRONICS hat am Montag über die vorläufige Entwicklung im ersten Halbjahr
des Geschäftsjahres 2025/26 berichtet und einen Rekordumsatz vermeldet. Die
Ergebnisse spiegeln u.a. die Auslieferung des 2. SmG-Loses wider, welche in
den kommenden Tagen abgeschlossen sein wird. Gleichzeitig ist der Zeitpunkt
für die Vergabe des 3. Loses weiterhin unklar, wenngleich ein Auftrag in den
kommenden Wochen u.E. wahrscheinlich ist.

[Tabelle]

Deutliche Erlössteigerung bei rückläufigem Auftragseingang: Im zum 30.
November 2025 endenden H1 des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte CeoTronics
nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 34,2 Mio. EUR (+61,5% yoy),
was sich mit unserer Erwartung i.H.v. 34,0 Mio. EUR deckt. Grund für das
starke Wachstum war die Verumsatzung des 2. SmG-Loses über 30.000 PTTs,
welches planmäßig bis Mitte Dezember vollständig ausgeliefert wird. Im
Gegensatz dazu ist noch keine Entscheidung über den Auftrag für das 3.
SmG-Los gefallen, da erst vor kurzem der Gesamthaushalt 2026 vom Bundestag
verabschiedet wurde und die zuständigen Ausschüsse erst in den kommenden
Tagen auf Einzelprojektebene über Beschaffungen entscheiden.

Die Entscheidung über das dritte Los, welches wir trotz der zeitlichen
Verzögerung nicht gefährdet sehen, dürfte den Auftragseingang für H2
deutlich verbessern, da dieses bis zu 50.000 Einheiten umfassen könnte, die
einen Auftragswert von mehr als 40 Mio. EUR darstellen würden. In H1 konnten
zwar keine Großaufträge vermeldet werden, der Auftragseingang lag jedoch mit
13,8 Mio. EUR signifikant oberhalb unserer Erwartungen und zeigt die
Robustheit der CEOTRONICS auch abseits des SmG-Auftrags.

Starkes H1 und Großauftrag in H2 lassen Guidance realistisch erscheinen: Das
zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres dürfte produktionsseitig von
dem im April vermeldeten Großauftrag über 13,5 Mio. EUR geprägt sein, der
planmäßig bis 31.05. vollständig ausgeliefert wird. Das dritte Los des
SmG-Auftrags wird aufgrund der Vorlaufzeit in der Produktion im aktuellen
Geschäftsjahr nicht mehr verumsatzt werden, sondern in die Ergebnisse der
kommenden beiden Geschäftsjahren einfließen. Dementsprechend halten wir an
unseren Prognosen fest, die für das H2 einen Umsatz von 25,5 Mio. EUR
implizieren, bevor CEOTRONICS im kommenden Geschäftsjahr zu zweistelligem
Wachstum zurückkehren und damit auch das eigene Mittelfristziel i.H.v. 65,0
Mio. EUR Umsatz erreichen dürfte.

Fazit: CEOTRONICS hat ein hervorragendes erstes Halbjahr mit einer
deutlichen Top Line-Steigerung abgeschlossen. Damit dürfte die Guidance für
das Gesamtjahr trotz SmG-Verzögerungen erreicht werden, bevor im kommenden
Geschäftsjahr das Wachstum weiter anziehen sollte. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung sowie unser Kursziel i.H.v. 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1e15323929ea6609e6cff3767136c028

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=af50e98a-d020-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2239592 03.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ceotronics

Das könnte dich auch interessieren

Großrechenzentrum in Deutschland
Telekom und Lidl-Mutter Schwarz möchten KI-Datenfabrik bauen01. Dez. · dpa-AFX
Logo Telekom
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden