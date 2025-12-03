Original-Research: Somec S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG

03.12.2025 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A.

     Unternehmen:              Somec S.p.A.
     ISIN:                     IT0005329815

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 23,35 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

9M 2025: Robuste Konzernumsatzentwicklung, beflügelt durch wachstumsstarke
Mestieri-Sparte; bekräftigter positiver Ausblick

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 9M 2025

Am 17. November 2025 hat der Somec-Konzern Eckwerte zu seinen
9-Monatsumsatzkennzahlen des aktuellen Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht.
Hiernach hat die Somec-Gruppe in den ersten drei Quartalen einen leichten
Konzernumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4% auf 271,1 Mio. EUR (9M
2024: 270,0 Mio. EUR) erzielt, wobei auf Basis von konstanten Wechselkursen
das Wachstum sogar bei 1,3% gelegen hätte. Vorangetrieben wurde das
9-Monatswachstum der Somec-Gruppe insbesondere durch eine dynamische
Geschäftsentwicklung in der "Mestieri"-Sparte (9M-Segmentwachstum: >15,0%).

Der überwiegende Anteil der Konzernumsatzerlöse (ca. 59,2%) entfiel dabei
auf das Kernsegment "Horizons", das in den ersten neun Monaten 2025
Segmenterlöse in Höhe von 160,4 Mio. EUR erwirtschaftet hat, welche damit
moderat unterhalb des Niveaus des Vorjahreszeitraums (9M 2024: 171,0 Mio. EUR)
lagen. Hauptursächlich für diese rückläufige Entwicklung waren
unterschiedliche Fortschritte bei maritimen und zivilen Projekten. Hierbei
ist anzumerken, dass ein Teil dieser Projektaktivitäten in das aktuelle
vierte Quartal verlagert wurde, was auch den Erwartungen für diesen Zeitraum
entspricht. Laut Unternehmensangaben leisten die Umrüstaktivitäten (sog.
Refitting-Projekte) im maritimen Geschäftsbereich weiterhin einen
bedeutenden Beitrag zur Segmentperformance und machen zugleich einen
strukturell wachsenden Anteil des Auftragsbestands aus, was die
mittelfristige Sichtbarkeit hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung
unterstützt.

Entgegengesetzt entwickelte sich hingegen das Talenta-Geschäftsfeld mit
einem moderaten Segmentumsatzanstieg um 4,2% auf 42,5 Mio. EUR (9M 2024: 40,8
Mio. EUR). Diese positive Geschäftsentwicklung resultiert aus gestärkten
Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen der Sparte, die eine
starke und breit gefächerte Performance in allen Segmenttätigkeitsbereichen
ermöglicht haben.

Noch dynamischer entwickelte sich die "Mestieri"-Sparte mit einem
signifikanten Anstieg der Segmenterlöse im dritten Quartal um 17,1% auf 68,2
Mio. EUR (9M 2024: 58,3 Mio. EUR). Befeuert wurde das Segmentwachstum v.a. durch
den Ausbau des Geschäftsbereichs Schiffsinnenausstattung und verstärkte
Geschäfte mit High-End-Projekten in den Sektoren Gastgewerbe und
Einzelhandel sowie im Wohnbereich. Das starke Wachstum des
Mestieri-Geschäftsfelds über die ersten neun Monate hinweg hat damit
wesentlich dazu beigetragen, die laut Unternehmensangaben vorübergehende
Schwäche des "Horizons"-Kernsegments auszugleichen.

Im Rahmen der Bekanntgabe der Eckwerte zu den 9-Monatsumsatzkennzahlen, hat
das Somec-Management, basierend auf den erzielten Ergebnissen bzw.
Umsatzerlösen, die Robustheit des Konzerngeschäftsmodells und die
konsistente Unternehmensstrategie hervorgehoben. Durch die zunehmende
Integration der Geschäftsbereiche und die verbesserte Projektqualität im
Auftragsbestand soll das Geschäftsmodell zudem weiter gestärkt werden.

Des Weiteren rechnet das Management damit, dass die Dynamik im maritimen
Sektor weiterhin hoch bleiben und sich auch in den kommenden Jahren
fortsetzen wird. Daneben wird auch für die vertikalen Zielmärkte, in denen
die Somec-Gruppe agiert, mit einer unverändert hohen Nachfrage gerechnet.

Trotz der Tatsache, dass mit den 9-Monatsgeschäftszahlen keine
Ergebniskennzahlen oder aktuellen Auftragsbestände vermeldet wurden, hat das
Somec-Management bekanntgegeben, dass die Visibilität hinsichtlich der
weiteren Geschäftsentwicklung unverändert hoch ist. In Bezug auf das
aktuelle Geschäftsjahr 2025 strebt das Somec-Management weiterhin eine
Verbesserung der wichtigsten Finanzkennzahlen an.

Vor dem Hintergrund der 9-Monatsgeschäftsentwicklung, die aufgrund der
eingetretenen Projektverschiebungen (nur teilweise Projektverlagerungen ins
Q4) unter unseren Erwartungen lag, haben wir unsere bisherigen
Umsatzschätzungen moderat nach unten angepasst. Für das aktuelle
Geschäftsjahr rechnen wir nun mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 387,76
Mio. EUR (zuvor: 398,55 Mio. EUR). Für die Folgejahre 2026 und 2027 erwarten wir
aufgrund der niedrigeren umsatzbezogenen Ausgangsbasis und aus konservativen
Überlegungen heraus Umsatzerlöse in Höhe von 401,23 Mio. EUR (zuvor: 419,02
Mio. EUR) bzw. 419,83 Mio. EUR (zuvor: 441,12 Mio. EUR).

Andererseits behalten wir unsere bisherigen Ergebnisschätzungen aufgrund der
erwarteten Fortsetzung des positiven Kostenmanagements (hohe
Kostendisziplin, Effizienzsteigerungen etc.), der kontinuierlichen
Verbesserungen des Umsatzmixes (höherer Anteil margenstarkes
Refitting-Business etc.) und prognostizierten Skaleneffekten weiterhin bei.

Angesichts unserer beibehaltenen Ergebnisprognosen bestätigen wir damit
ebenfalls unser bisheriges Kursziel in Höhe von 23,35 EUR je Aktie. In Bezug
auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen"
und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Somec-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4478d7095cb0d8421932513e8089f075

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 6a, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.12.2025 (9:33 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 03.12.2025 (11:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=eeeeb612-d029-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2239660 03.12.2025 CET/CEST

