Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

03.12.2025
Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH

03.12.2025 / 10:58 CET/CEST
Dissemination of a Research
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE

     Company Name:                Valneva SE
     ISIN:                        FR0004056851

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        03.12.2025
     Target price:                EUR6.80
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
increased the price target from EUR 6.30 to EUR 6.80.

Abstract:
There are currently no approved human vaccines for Lyme Disease. However,
VLA 15 under development by Valneva and its partner Pfizer, has advanced
furthest in clinical development, with all vaccinations completed in the
pivotal phase 3 trial. The read-out from this trial is due in H1 next year.
Subject to positive results, Valneva's partner Pfizer plans to file for
regulatory approval in both Europe and the U.S. in 2026. Following
regulatory approval VLA15 would then be launched in autumn 2027 to provide
protection for the 2028 tick season. Commercialisation of VLA15 will trigger
aggregate milestone payments to Valneva of USD143m from partner Pfizer in
2027. Additionally, Valneva stands to receive USD100m in commercial
milestones based on cumulative VLA15 sales thresholds, and royalties of
between 14% and 22%. Pfizer and Valneva currently estimate the global market
for a Lyme disease vaccine to exceed USD1bn. We continue to see this figure
as too conservative. Based on eligible populations in endemic regions of the
U.S. and EU of ca 70m and 178m respectively, an average price per shot of
USD72, and penetration of 10%, we arrive at a peak value for the Lyme
vaccine market of over USD2bn. Valneva/Pfizer's main competitor in the
development of a vaccine for Lyme Disease is Moderna. However, Moderna has
paused its Lyme programme in phase 2 to preserve cash for investment in
other vaccine candidates. Moderna have indicated that the Lyme programme
will not resume until the company generates positive cashflow. Current
Bloomberg consensus estimates show Moderna not generating positive EBITDA
until 2029. We had previously assumed a Moderna Lyme vaccine launch in 2030.
We now assume 2034. An increase in our valuation of VLA15 outweighs downward
revisions to our forecasts for Ixiaro and Dukoral due mainly to a change of
distributor in Germany and for Ixchiq due to the FDA's suspension of the
vaccine's product license. We raise our price target to EUR6.80 (previously:
EUR6.30) and maintain our Buy recommendation (upside: 82%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,30 auf EUR 6,80.

Zusammenfassung:
Derzeit gibt es keine zugelassenen Impfstoffe für Menschen gegen die
Lyme-Borreliose. Der von Valneva und seinem Partner Pfizer entwickelte
Impfstoff VLA15 ist jedoch in der klinischen Entwicklung am weitesten
fortgeschritten, da alle Impfungen in der entscheidenden Phase-3-Studie
abgeschlossen sind. Die Ergebnisse dieser Studie werden für das erste
Halbjahr nächsten Jahres erwartet. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse plant
Valnevas Partner Pfizer, im Jahr 2026 die Zulassung sowohl in Europa als
auch in den USA zu beantragen. Nach der Zulassung würde VLA15 dann im Herbst
2027 auf den Markt kommen, um Schutz für die Zeckensaison 2028 zu bieten.
Die Vermarktung von VLA15 wird Valneva im Jahr 2027 Meilensteinzahlungen in
Höhe von insgesamt USD143 Mio. von seinem Partner Pfizer einbringen. Darüber
hinaus wird Valneva Meilensteinzahlungen in Höhe von USD100 Mio. auf Basis
der kumulierten Umsatzschwellen für VLA15 sowie Lizenzgebühren zwischen 14 %
und 22 % erhalten. Pfizer und Valneva schätzen den weltweiten Markt für
einen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose derzeit auf über USD1 Mrd. Wir halten
diese Zahl weiterhin für zu konservativ. Basierend auf einer geeigneten
Population in den Endemiegebieten der USA und der EU von ca. 70 Mio. bzw.
178 Mio. Menschen, einem Durchschnittspreis von USD72 pro Impfung und einer
Marktdurchdringung von 10 % kommen wir zu einem Spitzenwert für den Markt
für Lyme-Impfstoffe von über USD2 Mrd. Der Hauptkonkurrent von
Valneva/Pfizer bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Lyme-Borreliose
ist Moderna. Moderna hat jedoch sein Lyme-Programm in Phase 2 ausgesetzt, um
liquide Mittel für Investitionen in andere Impfstoffkandidaten zu sparen.
Moderna hat angekündigt, dass das Lyme-Programm erst wieder aufgenommen
wird, wenn das Unternehmen einen positiven Cashflow erzielt. Aktuelle
Konsensschätzungen von Bloomberg gehen davon aus, dass Moderna erst 2029 ein
positives EBITDA erzielen wird. Wir waren zuvor von einer Markteinführung
des Lyme-Impfstoffs von Moderna im Jahr 2030 ausgegangen. Nun gehen wir von
2034 aus. Eine Erhöhung unserer Bewertung von VLA15 überwiegt die
Abwärtskorrekturen unserer Prognosen für Ixiaro und Dukoral, die
hauptsächlich auf einen Wechsel des Vertriebspartners in Deutschland
zurückzuführen sind, sowie für Ixchiq, das auf die Aussetzung der
Produktlizenz für den Impfstoff durch die FDA zurückzuführen ist. Wir
erhöhen unser Kursziel auf EUR6,80 (zuvor: EUR6,30) und behalten unsere
Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 82%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d2c82b172f84092f52fe81679a4a9d97

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=6789581a-d02d-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2239686 03.12.2025 CET/CEST

