Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Steinmeier/Großbritannien

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Steinmeier/Großbritannien:

Großbritannien und Deutschland sind enge Partner, doch wie jede Beziehung braucht auch diese ab und zu eine Auffrischung. Erst recht nach den vergangenen Jahren, in denen Krieg, Wirtschaftskrise und vor allem der Brexit Europa schwer zugesetzt haben. Unter den diversen Tory-Regierungen von May bis Sunak trennte mehr als nur der Ärmelkanal Königreich und Festland. Die Wiederannäherung seit dem Einzug des Labour-Premiers Keir Starmer in die Downing Street ist unübersehbar, aus deutscher Sicht am deutlichsten im Kensington-Vertrag, mit dem London und Berlin ihre Freundschaft und Zusammenarbeit im Sommer neu besiegelten./yyzz/DP/mis