Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Gesprächen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine-Gesprächen:

"Der 28-Punkte-Plan ist inhaltlich Russlands Werk, an dem nach dem Willen von Kremlchef Putin höchstens ein paar Kommata verändert werden dürfen. Die US-Führung macht da offenbar mit, wen dafür nur endlich Ruhe in diesen östlichen Winkel Europas einkehrt. Da spielt es für den US-Präsidenten kaum eine Rolle, wie groß die Ukraine hinterher sein wird. Die Hauptsache ist, dass das Land als Rohstofflieferant an die Amerikaner gebunden werden kann. Hier wird die neue Weltordnung praktisch vorgeführt. Die USA glauben es nicht mehr nötig zu haben, einem Bündnis eng verpflichtet zu sein. Die Supermacht China ist das sowieso nicht, der Wirtschaftsriese Indien sowie Russland als militärischer Koloss suchen ihre Allianzen nach Interessen. Europa muss zuschauen. Geeint den Multilateralismus zu beleben, ist vorerst hoffnungslos."/yyzz/DP/nas