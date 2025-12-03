

Re:Position your IT: All for One treibt IT-Innovationen und Cloud-Transformation mit neuem Service-Portfolio voran

Unternehmen profitieren von einer kontinuierlichen und proaktiven IT-Begleitung, die IT-Innovationen in messbare Geschäftsvorteile umsetzt.

Vier neue Service-Cluster bieten Lösungen für aktuelle IT-Herausforderungen – von Update-Management bis zur Systemintegration.

Die Smart Services ermöglichen Unternehmen eine kontinuierliche IT-Innovation sowie Stabilität und stärken nachhaltig ihren Geschäftserfolg.

Das neue Service-Portfolio stärkt die Ausrichtung von All for One als proaktiv agierendes Beratungs- und Servicehaus.

Filderstadt, 3. Dezember 2025 – Mit dem Slogan »Re:Position your IT« launcht die All for One Group SE ihr neues Service-Portfolio, das Unternehmen langfristig und proaktiv in der digitalen Transformation und der Nutzung von IT-Innovationen unterstützt und begleitet. Dabei bündeln vier neue Service-Cluster smarte Leistungen wie Update-Management, Cloud-Migration und End-to-End-Prozesse und bieten zukunftsweisende Antworten auf zentrale Herausforderungen moderner IT-Landschaften. Das neue Service Portfolio ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für All for One auf dem Weg, die Position als innovatives Beratungs- und Servicehaus konsequent auszubauen.

Mit dem neuen Service-Portfolio greift All for One die sich zunehmend wandelnden Kundenanforderungen auf. Standen in IT-Abteilungen früher noch Stabilität und der technische Betrieb im Fokus, verlangt das Business heute – getrieben von neuen Technologien und der Cloud – nach Geschwindigkeit, flexibler Anpassung und Innovation. Große Technologieanbieter wie SAP und Microsoft bieten in immer kürzeren Abständen zahlreiche IT-Innovationen, die es zu beurteilen und auf Geschäftsnutzen individuell abzuwägen gilt. Steigender Budgetdruck und Fachkräftemangel erschweren Unternehmen gleichzeitig, ihre IT zukunftssicher aufzustellen.

Veränderte Kundenanforderungen: IT braucht Kontinuität und Innovation

»Unsere Kunden stehen heute, im Zeitalter der Cloud mit immer schnelleren Innovationszyklen, vor Herausforderungen, die mit punktuellen Projekten nicht mehr zu lösen sind. Was sie benötigen, sind kontinuierliche Betreuung und einen stetigen, spezifisch bewerteten Innovationsstrom, der sichtbar Ergebnisse liefert. Mit unseren Smart Services schaffen wir genau das: Kontinuität, messbaren Business Impact und proaktive Beratung. Dabei stützen wir uns auf unser tiefes Branchen- und Technologie-Know-how sowie unsere starke Partnerschaft mit SAP und Microsoft, die uns zum Experten für vernetzte und integrierte IT-Landschaften und zum Innovationstreiber bei unseren Kunden machen«, sagt Michael Zitz, CEO der All for One Group.

Smarte Lösungen für IT-Herausforderungen: Die vier Service-Cluster im Überblick

»Transformation as a Service« bildet den Leitgedanken des neuen Smart-Service-Portfolios: Mit diesem Ansatz unterstützt All for One Unternehmen, hybride IT-Landschaften zu managen und IT gezielt als strategischen Hebel für messbaren Business Impact einzusetzen. Es besteht aus vier Service-Clustern, die jeweils spezifische Ansatzpunkte für konkreten IT- und Geschäftsnutzen adressieren:

»Flow«: Integriert SAP- und Microsoft-Systeme nahtlos für durchgängige Prozessflüsse und eine verbesserte Anwendererfahrung

»Pulse«: Ermöglicht Unternehmen, die Innovationszyklen von SAP und Microsoft proaktiv zu nutzen, hält IT-Landschaften durch Services wie Release-, Compliance- und Security-Management nachhaltig und sicher

»Elevate«: Hebt die Technologie-Landschaft auf das nächste Level (z. B. Clean Core, S/4HANA-Transformation), optimiert und standardisiert Geschäftsprozesse direkt im Betrieb und schafft so eine stabile und zukunftssichere IT-Infrastruktur

»Connect«: Vereinheitlicht und modernisiert die Prozesslandschaft, indem modulare, wiederverwendbare Bausteine, skalierbare Integrationen und AI-gestützte Weiterentwicklung eine agile Zusammensetzung von Anwendungen und stabile End-to-End-Prozessflüsse ermöglichen

Co-Creation: Smart Services gemeinsam mit Kunden entwickelt

Das neue Service-Portfolio wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen wie Automotive, Lifesciences und Maschinenbau entwickelt. »Unsere Services sind nicht im »Elfenbeinturm« entstanden. In zahlreichen Werkstattterminen haben wir gemeinsam mit unseren Kunden reale Herausforderungen wie steigende Ticketaufkommen und Sicherheitsbedrohungen analysiert und pragmatische Lösungen erarbeitet. Dank dieser praxisnahen Perspektive ist ein Portfolio entstanden, das perfekt auf die Pain Points moderner IT-Teams zugeschnitten ist und die zahlreichen IT-Innovationen von SAP und Microsoft spezifisch nutzbar macht«, erklärt Dr. Shahzeeb Akhtar, Senior Vice President Global Business Services.

Auch Oliver Brücher, Director Global Organization and Information Technology bei Schlenk SE, schätzt diesen Co-Creation-Ansatz: »Besonders bei den IT Security Services konnten wir unsere Schwachstellen adressieren und Lösungen mitentwickeln, die uns langfristig helfen. Der Mehrwert liegt für uns in der strukturierten Absicherung unserer IT-Landschaft – rund um die Uhr. Bedrohungen werden dank der Services der All for One frühzeitig erkannt und zuverlässig abgewehrt – während wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können.«

Insights & Workshops: Einladung zum Event »Re:Position your IT« im Februar 2026

Ein Event am 11. Februar 2026 in Filderstadt bietet Interessierten die Gelegenheit, die neuen Smart Services und ihre praktische Umsetzung live zu erleben. CIOs namhafter Unternehmen berichten, wie sie ihre IT erfolgreich als strategischen Business Enabler positionieren. In interaktiven Workshops erarbeiten die Teilnehmenden zudem gemeinsam mit Expert:innen praxisnahe Lösungen für zentrale IT-Herausforderungen wie Release- und Testmanagement, Cybersecurity oder End-to-End-Betriebslogiken.

Eine detaillierte Vorstellung der neuen Services finden Sie in folgendem Video: https://lp.all-for-one.com/re-position-your-it

Über die All for One Group SE

All for One ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels des innovativen Programms CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist All for One der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.



Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

