Schweizer Inflation fällt im November wieder auf 0,0 Prozent

dpa-AFX · Uhr
NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Schweiz ist im November erneut gesunken. Gegenüber dem Vormonat Oktober sind die Preise im Durchschnitt deutlich zurückgegangen. Konkret lag die Jahresteuerung im November bei 0,0 Prozent nach 0,1 Prozent im Monat davor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Wert wieder gleich hoch wie im April, bevor er im Mai gar kurzfristig leicht in den negativen Bereich abgerutscht war. Die November-Inflation ist damit am unteren Ende der Erwartungen ausgefallen.

Weiter klar höher liegt die Inflation bei den Inlandgütern. Hier waren die Konsumentenpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozent höher. Gleichzeitig blieb die Jahresteuerung bei den Importgütern mit minus 1,3 Prozent deutlich im Minus. Die Kerninflation - ohne frische und saisonale Produkte, Energie und Treibstoffe - war im November bei plus 0,4 Prozent (Oktober plus 0,5).

Im Vergleich zum Vormonat sank der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Berichtsmonat um 0,2 Prozent. Dieser Rückgang ist laut BFS auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Genannt werden unter anderem tiefere Preise in der Hotellerie und für Pauschalreisen ins Ausland. Ebenfalls gesunken sind die Preise für neue Automobile und Fruchtgemüse. Demgegenüber stiegen die Preise für Wohnungsmieten, Heizöl und Luftverkehr./ra/uh/AWP/jha

