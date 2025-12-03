W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Scout24 plant weiteren Aktienrückkauf - Laufendes Programm endet früher

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 weitet seine Aktienrückkäufe mit einem neuen Programm aus. Dazu werde das Ende des laufenden Rückkaufprogramms auf den 23. Januar 2026 vorgezogen und ein neues Programm über bis zu 500 Millionen Euro aufgelegt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Der neue Rückkauf solle in den kommenden Wochen beginnen und spätestens im zweiten Quartal 2028 enden. Weitere Details will Scout24 veröffentlichen, bevor das neue Programm startet.

Scout24

