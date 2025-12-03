Studie: Smartphone-Absatz dürfte 2026 wegen teurer Speicherchips sinken

Bangalore, 02. Dez (Reuters) - Der weltweite Smartphone-Absatz dürfte einer Studie zufolge im Jahr 2026 wegen steigender Preise für Speicherchips um 0,9 Prozent zurückgehen.

Als weitere Gründe für die erwartete Abnahme im kommenden Jahr nennt das Marktforschungsunternehmen IDC in seiner jüngsten Prognose Bauteilengpässe und die Entscheidung von Apple, sein nächstes Basis-iPhone-Modell auf Anfang 2027 zu verschieben. Trotz der sinkenden Verkaufszahlen dürften die Durchschnittspreise auf einen Rekordwert von 465 Dollar klettern, wodurch der Gesamtwert des Marktes auf 578,9 Milliarden Dollar steigt.

"Das kommende Jahr wird eine herausfordernde Zeit für die Branche, aber IDC glaubt dennoch, dass die Verkaufspreise einen Rekordwert erreichen könnten", sagte IDC-Forschungsdirektor Anthony Scarsella. Für das laufende Jahr 2025 rechnet IDC noch mit einem Wachstum von 1,5 Prozent auf 1,25 Milliarden Geräte, getragen von einer starken Nachfrage nach Apple-Geräten und einer Erholung in China.

