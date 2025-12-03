Suche nach Flug MH370 wird wieder aufgenommen - Zehn Jahre nach Verschwinden

Kuala Lumpur, 03. Dez (Reuters) - Die Suche nach dem verschollenen Flug MH370 der Malaysia Airlines wird mehr als zehn Jahre nach seinem Verschwinden wieder aufgenommen.

Die Arbeiten werden am 30. Dezember fortgesetzt, wie das malaysische Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Das Explorationsunternehmen Ocean Infinity habe bestätigt, dass es die Suche am Meeresboden für 55 Tage wieder aufnehmen werde. "Die Suche wird in einem Zielgebiet stattfinden, das die höchste Wahrscheinlichkeit einer Ortung des Flugzeugs hat", hieß es in der Mitteilung. Malaysia will dem Unternehmen 70 Millionen Dollar zahlen, wenn es bei der Suche im südlichen Indischen Ozean Wrackteile findet.

Flug MH370 verschwand 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen. Mehrere Suchaktionen blieben bislang erfolglos. Das Verschwinden der Boeing 777 mit 227 Passagieren und zwölf Besatzungsmitgliedern an Bord gilt als eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. An den Küsten Afrikas und auf Inseln im Indischen Ozean wurden Trümmerteile angeschwemmt, von denen einige dem Flugzeug zugeordnet werden konnten. Nach einem Bericht malaysischer Ermittler aus dem Jahr 2018 wurden die Steuerelemente der Maschine wahrscheinlich absichtlich manipuliert, um vom Kurs abzuweichen. Sie konnten jedoch nicht feststellen, wer dafür verantwortlich war. Eine endgültige Schlussfolgerung hänge vom Fund des Wracks ab.

