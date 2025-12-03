Swiss Prime Site kauft moderne Büroliegenschaft in Zürich-West

Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Immobilien

MEDIENMITTEILUNG

Zug, 3. Dezember 2025

Voll vermietete, moderne Liegenschaft in Zürich-West mit Nettorendite von 3.8%

Letzte signifikante Akquisition aus den Mitteln der Kapitalerhöhung vom Februar 2025; Gelder wie geplant wertsteigernd investiert

Fortgesetzte erfolgreiche Umsetzung der strategischen Portfoliooptimierung

Swiss Prime Site erwirbt eine moderne Büroliegenschaft an der Pfingstweidstrasse in Zürich-West, welche über eine Mietfläche von rund 19'000 m² verfügt und sehr gut erschlossen direkt an einer Tramhaltestelle liegt. Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group Services AG ist 2016 in die damals neu erstellte Geschäftsliegenschaft eingezogen und belegt als Einzelmieterin die gesamte Fläche. Das moderne Gebäude verfügt über einen hohen Ausbaustandard und ist flexibel nutzbar. Aufgrund des jungen Baujahrs, der nachhaltigen Bauweise sowie eines Fernwärmeanschlusses wird ein BREEAM Nachhaltigkeitsrating von «sehr gut» erwartet.

Swiss Prime Site konnte die Liegenschaft in exklusiven Verhandlungen mit der privaten Eigentümerin erwerben. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Nettorendite beläuft sich auf 3.8% und die Transaktion wurde per 1. Dezember 2025 vollzogen.

Mit der heute angekündigten Transaktion hat Swiss Prime Site die Mittel über CHF 300 Millionen, aus einer Kapitalerhöhung für Wachstumsinvestitionen vom letzten Februar vollständig und wie geplant wertsteigernd investiert. Bereits im April und im August 2025 wurde der Kauf einer Büroliegenschaft am Place des Alpes in Genf respektive in Lausanne bekanntgegeben. Sämtliche Transaktionen erfolgten mit einer Rendite deutlich über der Portfoliorendite, wirken wertsteigernd zum inneren Wert (NAV) pro Aktie sowie ergebnissteigernd auf den Funds from Operations (FFO) pro Aktie.

Swiss Prime Site erwartet, dass diese Akquisitionen wie geplant zur Steigerung der jährlichen Mieterträge um rund CHF 17 Millionen führen. Die Stärkung der Kapitalbasis erlaubt zudem eine leichte Reduktion der geplanten Immobilienverkäufe im Rahmen des laufenden Capital Recyclings. Entsprechend rechnet Swiss Prime Site nun direkt und indirekt mit knapp CHF 20 Millionen höheren Mieteinnahmen aus der Kapitalerhöhung ab 2026.

René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt zum Kauf: «Nach Zukäufen in Genf und Lausanne können wir mit diesem Ankauf auch die Position in unserem wichtigsten Markt Zürich weiter stärken. Die Transaktion unterstreicht unseren Fokus auf erstklassige, zentral gelegene Büroliegenschaften und zeigt, wie agil wir frisches Kapital für nachhaltiges Wachstum einsetzen. Besonders erfreulich ist, dass wir diese repräsentative Liegenschaft – genutzt von der Schweizer Börse als zentrale Infrastruktur unseres Landes – im Rahmen einer exklusiven Ankaufsprüfung und dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Verkäuferschaft erwerben konnten.»

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Investor Relations, Florian Hauber Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swissMedia Relations, Patrick Friedli Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss

