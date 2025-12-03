Trading-Chance Silber: Ziel 100 Dollar?

Die Rede ist vom beliebten Edelmetall Silber. Der kleine Bruder von Gold entwickelt sich prinzipiell zwar ähnlich dem gelblich schimmernden Edelmetall, weist jedoch viel größere Volatilität auf und eignet sich daher umso besser für aktives Trend-Trading.

Silber: Angebot und Nachfrage

Die Nachfrage nach Silber übersteigt seit 2021 das Angebot, was zu einem strukturellen Defizit führt, das sich voraussichtlich fortsetzen wird. Dies wird hauptsächlich durch die stark steigende industrielle Nachfrage angetrieben, insbesondere in den Bereichen Solarenergie, Elektrofahrzeuge und Elektronik, obwohl auch die Nachfrage nach Schmuck, Besteck und Investitionen wächst.

Angebot

· Minenproduktion: Die globale Minenproduktion wird voraussichtlich im Jahr 2025 flach bleiben, da ein Anstieg der Produktion in Mexiko durch einen Rückgang in Peru und Indonesien ausgeglichen wird.

· Primärsilber: Die Primärsilberproduktion wird voraussichtlich leicht ansteigen.

· Herausforderungen: Die Minenbetreiber sind mit steigenden Kosten konfrontiert, aber niedrigere Betriebskosten und eine höhere Rendite auf Silberpreise haben die Gewinnspannen erhöht.

Nachfrage

· Industrielle Nachfrage: Industrielle Nachfrage erreichte 2024 einen Rekordwert.

o Solarenergie: Solaranlagen allein verbrauchten 2024 über 200 Millionen Unzen Silber.

o Elektrofahrzeuge: Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen erhöht die Nachfrage.

o Elektronik und KI: Die Nachfrage wird auch durch den Einsatz in Elektronik und künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben.

· Investitionsnachfrage:

o Physische Investitionen in Münzen und Barren sind stark gewachsen.

o Die Nachfrage nach ETFs ist gestiegen, da Silber als sichere Anlageform genutzt wird.

· Andere Sektoren:

o Schmuck und Besteck: Die Nachfrage erholte sich nach der Pandemie, blieb aber unter dem Niveau von vor der Pandemie.

o Fotografie: Die Nachfrage in diesem Sektor ist ein kleinerer und rückläufiger Anteil der Gesamtnachfrage.

Marktdynamik

· Defizit: Seit 2019 besteht ein strukturelles Defizit, das sich 2025 voraussichtlich auf 187 Millionen Unzen belaufen wird.

· Auswirkungen:

o Die physische Verfügbarkeit von Silber wird immer schwieriger, obwohl die Spotpreise stabil sind.

o Prämien für Silber sind gestiegen.

o Münzprägungsanstalten haben Schwierigkeiten, mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, wenn wir auf Angebot und Nachfrage schauen. Seit 2016 ist das Angebot (Supply) von damals 1057 Millionen Unzen auf 1030 Millionen Unzen heute zurückgegangen. Zwar wird wieder mehr produziert, aber wir liegen weiterhin unter dem Niveau von damals.

Gleichzeitig ist die Nachfrage von 993 Millionen Unzen in 2016 auf heute 1148 Millionen Unzen gestiegen. Wir befinden uns im siebten Jahr eines Defizits, in dem die Nachfrage das Angebot übersteigt. Und genau das schlägt sich in der Preisentwicklung von Silber nieder.

Quelle: www.worldsilversurvey.com

Chart-Betrachtung des Silberpreises

Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum und welche wichtige Marke nach oben durchstoßen wurde, wenn wir uns das Options Open Interest Profile anschauen. Doch zunächst schauen wir klassisch auf das Chart-Bild. Hier wird die dynamische Beschleunigung deutlich, die das Edelmetall jüngst erfahren hat. So wurde der seit dem April-Crash (Trump-Zölle) intakte (rote) Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen und mustergültig via Pullback mehrfach getestet und damit der Ausbruch bestätigt. Bei dem neuen, steileren Trendkanal (blau) sind wir nun an der oberen Begrenzung angelangt. Horizontale Supports, die es nun zu verteidigen gilt liegen bei 45,5 und 53,75 US-Dollar. Es gibt keinerlei Widerstände mehr im Silberpreis!

Quelle: www.tradingview.com

Wichtige Hürden genommen

Wenn man wirkliche Widerstände und Unterstützungen für einen liquiden Markt herausarbeiten möchte, dann taugt die Betrachtung der Aktionen am Optionsmarkt eindeutig mehr, als eine technische Chart-Analyse. Denn während Charts subjektiv gemalt und von keinerlei kommerziellen oder institutionellen Institution zur Handelsgrundlage gemacht werden, finden am Optionsmarkt echte Spekulationen statt, die Schieflagen produzieren können und sich dann folgerichtig auf den Futures-Markt auswirken.

Das Gros der Aktionen am Optionsmarkt sind sogenannte Stillhaltergeschäfte. Vereinfacht gesagt ist es ein analoger Vorgang zum Leerverkauf von Aktien. Der Stillhalter wettet mit seinem Verkauf einer Option gegen die Marke, auf die diese Option lautet. Beispielsweise gingen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass der Silberpreis 50, 53 und 55 Dollar nicht bis Dezember 2025 überwinden wird, und verkauften Call-Optionen mit eben diesen Basispreisen und der besagten Laufzeit Dezember. Durch den dynamischen Preisanstieg sind all diese Adressen in Schieflage geraten und mussten diese Schieflagen managen, um nicht endlos viel verlieren zu können. Meist kaufen die in Schieflage geratenen Stillhalter dann den Future, um ihr Geschäft zu hedgen. Das bewirkt Kaufdruck im Silberpreis und drückt ihn, wie wir gesehen haben und noch immer erleben, weiter gen Norden. Inzwischen ist Silber bei 50, 53 und 55 Dollar gut unterstützt. Bei 60 Dollar haben wir ein sehr hohes Call Open Interest, was im ersten Anlauf als Widerstand zu erwarten ist und den Aufwärtsdrang vorübergehend unterbrechen könnte. Sollte auch diese Marke fallen, so sind rasch 70 Dollar und später gar 100 Dollar wahrscheinlich. Sie können sich das Fallen solcher Marken, durch die neue Schieflagen entstehen, vorstellen, wie das nacheinander Umfallen von Dominosteinen. Das Fallen einer Marke löst das Fallen der nächsten aus…

Quelle: www.cmegroup.com

In Summe lässt sich sagen, dass der Bullen-Run im Silberpreis intakt ist und weiter an Fahrt gewinnt. Zwischenkorrekturen wird es freilich geben. Doch nun kommt auch noch die saisonale Unterstützung hinzu, so dass wir derzeit kein Ende der Hausse in Sicht sehen.

Fazit

Weitere Zugewinne bis zunächst 70 und später 100 Dollar sind aus unserer Sicht wahrscheinlich, wenn die Unterstützungen bei 45, 50, 53 und 55 Dollar nicht nachhaltig unterschritten werden. Die Nachfrage übersteigt seit Jahren das Angebot und gegenüber dem Goldpreis hatte und hat Silber Nachhol-Potenzial. Wir kommen von einer Gold/Silber-Ratio von 100, liegen derzeit bei etwa 75 und hätten mindestens Luft bis zu einem Verhältnis von 60:1, eventuell langfristig sogar 40:1. Um von einer möglichen weiterhin positiven Tendenz des Silberpreises profitieren zu können, haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 39,679 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 58 ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,09. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN1634.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 45, 50, 53 und 55 Dollar

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN UN1634 ISIN DE000UN16343 Basispreis 39,679 USD K.O.-Schwelle 39,679 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,09 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.