US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Mittwoch etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 113,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,07 Prozent.

An den Finanzmärkten wird weiterhin erwartet, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Leitzinsen senken wird. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zur Beschäftigungsentwicklung im Privatsektor bestätigten diese Erwartung. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten unerwartet. "Die Einstellung von Mitarbeitern verlief in letzter Zeit holprig, da Arbeitgeber mit zurückhaltenden Verbrauchern und einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zu kämpfen hatten", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November hingegen unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) legte weiter zu, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatte. Der Indikator signalisiert weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum./jsl/mis

