US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Rohöllagerbestände legten um 0,6 Millionen auf 427,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang um 2,0 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände stiegen um 4,5 Millionen auf 214,4 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 2,1 Millionen auf 114,3 Millionen Barrel zu.

Die tägliche Ölproduktion veränderte sich kaum und lag bei durchschnittlich 13,8 Millionen Barrel pro Tag.

Die Daten im Überblick:

                                    Aktuell        Vorwoche

Rohöllagerbestände           427,5          426,9                                                                     
Benzinlagerbestände          214,4          209,9                    
Destillatebestände            114,3           112,2

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

