VW-Chef Blume will Sparkurs vorantreiben

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen -Chef Oliver Blume will den Sparkurs des Autoherstellers weiter vorantreiben. Wenn der Konzern auch künftig mit seinen Fahrzeugen Geld verdienen und wettbewerbsfähig sein wolle, müssten die Kosten weiter konsequent optimiert werden, sagte Blume nach Angaben aus dem Unternehmen bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. VW habe gefragte Produkte und Top-Technologien - nun gehe es darum, die Produktivität zu heben und Prozesse zu vereinfachen.

Blume betonte, wie wichtig es sei, den Konzern klar auf die Anforderungen der Zukunft und die Realität des Marktes auszurichten. Nach seinen Worten hat sich das Unternehmen deshalb gemeinsam mit den Tarifpartnern so umfassend neu aufgestellt. Die Vereinbarungen werden laut Blume gemeinsam umgesetzt und kommen gut voran. Nur ein wirtschaftlich starkes Unternehmen sei ein sicherer Arbeitgeber, sagte der Vorstandschef zur Belegschaft.

Das Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall hatten sich Ende Dezember 2024 nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert./bch/DP/mis