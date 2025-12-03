Zentrist Nasralla übernimmt Führung bei Präsidentschaftswahl in Honduras

Tegucigalpa, 02. Dez (Reuters) - Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras hat der Kandidat des Mitte-Lagers, Salvador Nasralla, die Führung übernommen.

Nach Wiederaufnahme der Auszählung kam er auf 39,93 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde am Dienstag mitteilte. Sein konservativer Rivale Nasry Asfura, der von US-Präsident Donald Trump unterstützt wird, lag mit 39,86 Prozent knapp dahinter. Zuvor hatte Asfura mit einem hauchdünnen Vorsprung vorn gelegen. Die Auszählung war wegen eines Systemausfalls unterbrochen worden, weshalb etwa 20 Prozent der Stimmen noch nicht erfasst waren. Die Wahlbehörde rief zur Ruhe auf.

Beobachter befürchten Proteste, sollte sich die Bekanntgabe des Endergebnisses weiter verzögern. Trump hat den Verdacht geäußert, es werde versucht, das Wahlergebnis zu manipulieren. "Wenn sie das tun, wird die Hölle los sein!", drohte er auf seiner Plattform Truth Social. Belege dafür präsentierte er nicht. Trump hatte im Wahlkampf Asfura unterstützt und zudem den früheren Präsidenten von Honduras, Juan Orlando Hernandez, begnadigt. Hernandez, der ebenfalls der konservativen Nationalen Partei angehört, verbüßte in den USA eine 45-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und Waffendelikten.

(Bericht von Laura Garcia; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)