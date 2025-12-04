W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS 2: Aurubis drehen ins Plus und nähern sich Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(neu: Kurs und Analyst)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien hat ihr Kurs am Donnerstag ins Plus gedreht. Um 1,4 Prozent auf 120,30 Euro ging es zuletzt nach den Geschäftszahlen für 2024/25 nach oben, damit näherten sie sich wieder dem Rekordhoch vom Oktober bei 122,30 Euro an.

Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus./bek/stw/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aurubis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden