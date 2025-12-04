W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Autowerte stark - Trump will Vorgaben lockern - Bofa positiv

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. Er wolle die "lächerlichen und inakzeptablen" Auflagen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden beenden, sagte er im Weißen Haus.

Bank-of-America-Analyst Horst Schneider ist bei Europas Autobranche generell zuversichtlicher für 2026. Entscheidend sei der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er in seinem Ausblick. In den USA könnten die Anforderungen an geringeren Schadstoffausstoß sogar gleich ganz fallen. Europa werde zwar nicht so weit gehen, aber Autos mit Verbrennungsmotoren wohl erst nach 2040 von den Straßen verbannen.

Er empfahl unter anderem die Papiere der Auto-Holding Porsche SE zum Kauf. Sie gewannen an der Dax-Spitze mit einem Hoch seit März fast 4 Prozent. Mit der Porsche-SE-Aktie bekämen Anleger praktisch Volkswagen und den Sportwagenbauer Porsche AG mit einem hohen Discount, so Schneider.

Auch Mercedes waren mit 3 Prozent Plus sehr gefragt. Bei den Stuttgartern sei zumindest vorerst das Schlimmste vorüber. Er gab seine "Underperform"-Skepsis auf. Diese behielt er zwar bei BMW bei. Die Aktien ließen sich dennoch um zwei Prozent mitreißen, auch wenn Schneider es für verfrüht hält, hier auf eine Trendwende zu setzen.

Auch Nutzfahrzeughersteller könnten von den gelockerten Vorschriften in den USA profitieren. Daimler Truck und Traton legten am Donnerstag deutlich zu./ag/jha/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
Daimler Truck
BMW
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
TRATON
S
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa02. Dez. · dpa-AFX
Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa
Mögliche Indexanpassungen
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert02. Dez. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden