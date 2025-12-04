AKTIE IM FOKUS: Autowerte stark - Trump will Vorgaben lockern - Bofa positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. Er wolle die "lächerlichen und inakzeptablen" Auflagen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden beenden, sagte er im Weißen Haus.

Bank-of-America-Analyst Horst Schneider ist bei Europas Autobranche generell zuversichtlicher für 2026. Entscheidend sei der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er in seinem Ausblick. In den USA könnten die Anforderungen an geringeren Schadstoffausstoß sogar gleich ganz fallen. Europa werde zwar nicht so weit gehen, aber Autos mit Verbrennungsmotoren wohl erst nach 2040 von den Straßen verbannen.

Er empfahl unter anderem die Papiere der Auto-Holding Porsche SE zum Kauf. Sie gewannen an der Dax-Spitze mit einem Hoch seit März fast 4 Prozent. Mit der Porsche-SE-Aktie bekämen Anleger praktisch Volkswagen und den Sportwagenbauer Porsche AG mit einem hohen Discount, so Schneider.

Auch Mercedes waren mit 3 Prozent Plus sehr gefragt. Bei den Stuttgartern sei zumindest vorerst das Schlimmste vorüber. Er gab seine "Underperform"-Skepsis auf. Diese behielt er zwar bei BMW bei. Die Aktien ließen sich dennoch um zwei Prozent mitreißen, auch wenn Schneider es für verfrüht hält, hier auf eine Trendwende zu setzen.

Auch Nutzfahrzeughersteller könnten von den gelockerten Vorschriften in den USA profitieren. Daimler Truck und Traton legten am Donnerstag deutlich zu./ag/jha/stk