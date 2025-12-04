Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas festerer Dax bleibt unter 24.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Vorgaben aus den USA dürften die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag anschieben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert.

Der deutsche Leitindex Dax wird eine Stunde vor Handelsbeginn vom X-Dax ein halbes Prozent höher indiziert bei 23.822 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx wird ebenfalls etwas fester erwartet.

Rückenwind kommt auch aus Japan, wo der Nikkei-Index kräftig zulegen konnte. Der Dax verbleibt allerdings auch mit den am Morgen avisierten Gewinnen unter der Marke von 24.000 Punkten, womit sich die jüngste Konsolidierung fortsetzt.

Im vorbörslichen Handel bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. Siemens Energy stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 3 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 1,8 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP -Aktien um 1,5 Prozent zulegen.

Die zuletzt gut gelaufenen Aurubis -Aktien verloren vorbörslich 3 Prozent. Der Kupferproduzent hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Gewinnrückgang im Tagesgeschäft verbucht.

Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Partnerschaft zur Kommerzialisierung eines Medikaments eingegangen./bek/jha/