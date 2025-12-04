W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Siemens Healthineers auf 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 46 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Strategie des Mutterkonzerns Siemens, den Anteil am Medizintechnikkonzern abzubauen, dürfte zunächst einmal eine Outperformance verhindern, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Umsetzung werde auch einige Zeit dauern./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

