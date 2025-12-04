ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sprach am Donnerstag in Anspielung an Star Wars von Signalen für ein "Erwachen der Macht". Er hob positiv hervor, dass die KI-Plattform Agentforce Fahrt aufnimmt und das Kerngeschäft sich gleichzeitig gut halte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
WechselBörsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändertheute, 07:26 Uhr · Reuters
Aktien New York AusblickErholung der Wall Street geht in kleinen Schritten weitergestern, 14:51 Uhr · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten01. Dez. · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2/Microsoft verringern Minus - Analyst: KI-Sorge ungerechtfertigtgestern, 18:40 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusAktie im Abwärtstrend
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung