ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sprach am Donnerstag in Anspielung an Star Wars von Signalen für ein "Erwachen der Macht". Er hob positiv hervor, dass die KI-Plattform Agentforce Fahrt aufnimmt und das Kerngeschäft sich gleichzeitig gut halte./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Salesforce

