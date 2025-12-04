ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-Favorit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Experten unter den großen Elektronikkonzernen. Beide stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT