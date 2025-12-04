W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-Favorit

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Experten unter den großen Elektronikkonzernen. Beide stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Mögliche Indexanpassungen
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert02. Dez. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden