APA ots news: HYPO NOE Landesbank verlängert Vorstände für dritte Periode

Wolfgang Viehauser als Marktvorstand und Sprecher des Vorstandes sowie Udo Birkner als Marktfolgevorstand für eine neue Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt St. Pölten (APA-ots) - "Die vergangenen Jahre waren für die Geschäftsentwicklung der HYPO NOE Landesbank sehr erfolgreich, was die hervorragende Arbeit der beiden Vorstände, Wolfgang Viehauser und Udo Birkner, und des gesamten HYPO-NOE-TEAMS unterstreicht, wichtige Meilensteine dafür sind nicht nur die guten Geschäftsergebnisse, sondern auch die Steigerung des Eigenkapitals auf einen neuen Rekordwert von über 900 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden auch wichtige Themen wie die Digitalisierung als Chance aufgegriffen und wesentliche Weichenstellungen für die Zukunft und eine weitere positive Entwicklung getroffen. Ich freue mich daher, dass der Aufsichtsrat beiden einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und die Funktionsperiode um weitere fünf Jahre verlängert hat. Ich bin davon überzeugt, dass sie die HYPO NOE auch in den kommenden Jahren sicher und vor allem erfolgreich steuern werden", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Günter Ofner zur heutigen Wiederbestellung. Auch Eigentümervertreter Finanzlandesrat Anton Kasser begrüßt die erneute Bestellung der beiden Vorstände: "Wolfgang Viehauser und Udo Birkner haben die HYPO NOE Landesbank in den vergangenen Jahren strategisch weiterentwickelt und ihre Führungsqualitäten auch unter herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen unter Beweis gestellt. Die heutige Wiederbestellung bestätigt das Vertrauen des Aufsichtsrates in ihre Arbeit. Mein Dank gilt allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unter der Leitung von Vorsitzendem Günther Ofner für ihr Engagement. Den wiederbestellten Vorständen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HYPO NOE spreche ich meinen Dank für die geleistete Arbeit aus und wünsche weiterhin viel Erfolg." Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG hat in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2025 folgende Vorstandsbestellungen beschlossen: DI Wolfgang Viehauser, MSc, Marktvorstand und Sprecher des Vorstandes der HYPO NOE Landesbank wurde für eine neue Fünf-Jahres- Periode wiederbestellt. Viehauser, 1966 in Amstetten geboren, absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School in Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im Bankenwesen, trat 2008 in die HYPO NOE ein und stieg 2016 in den Vorstand auf. Seine zweite Periode im Vorstand endet im Juli 2026 - die vorzeitige Wiederbestellung erfolgt nun bis Juli 2031. Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, MMag. Dr. Udo Birkner, MBA, in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert. Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des Vorstandes der HYPO NOE Landesbank. Birkners zweite Vorstandsperiode endet mit Ende 2026, seine nunmehr dritte Periode läuft Ende 2031 aus. Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Florian Liehr Pressesprecher & Leitung Kommunikation Telefon: +43(0)5 90 910-1235 E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at Website: https://www.hyponoe.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0221 2025-12-04/16:38