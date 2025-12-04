W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: HYPO NOE Landesbank verlängert Vorstände für dritte Periode

    Wolfgang Viehauser als Marktvorstand und Sprecher des  
Vorstandes sowie Udo Birkner als Marktfolgevorstand für eine 
neue Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt 

St. Pölten (APA-ots) - "Die vergangenen Jahre waren für die  
Geschäftsentwicklung der HYPO 
NOE Landesbank sehr erfolgreich, was die hervorragende Arbeit der 
beiden Vorstände, Wolfgang Viehauser und Udo Birkner, und des 
gesamten HYPO-NOE-TEAMS unterstreicht, wichtige Meilensteine dafür 
sind nicht nur die guten Geschäftsergebnisse, sondern auch die 
Steigerung des Eigenkapitals auf einen neuen Rekordwert von über 900 
Millionen Euro. Darüber hinaus wurden auch wichtige Themen wie die 
Digitalisierung als Chance aufgegriffen und wesentliche 
Weichenstellungen für die Zukunft und eine weitere positive 
Entwicklung getroffen. Ich freue mich daher, dass der Aufsichtsrat 
beiden einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und die 
Funktionsperiode um weitere fünf Jahre verlängert hat. Ich bin davon 
überzeugt, dass sie die HYPO NOE auch in den kommenden Jahren sicher 
und vor allem erfolgreich steuern werden", erklärt 
Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Günter Ofner zur heutigen 
Wiederbestellung. 

Auch Eigentümervertreter Finanzlandesrat Anton Kasser begrüßt die 
erneute Bestellung der beiden Vorstände: "Wolfgang Viehauser und Udo 
Birkner haben die HYPO NOE Landesbank in den vergangenen Jahren 
strategisch weiterentwickelt und ihre Führungsqualitäten auch unter 
herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen unter Beweis gestellt. 
Die heutige Wiederbestellung bestätigt das Vertrauen des 
Aufsichtsrates in ihre Arbeit. Mein Dank gilt allen Mitgliedern des 
Aufsichtsrates unter der Leitung von Vorsitzendem Günther Ofner für 
ihr Engagement. Den wiederbestellten Vorständen sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HYPO NOE spreche ich meinen 
Dank für die geleistete Arbeit aus und wünsche weiterhin viel 
Erfolg." 

Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und 
Wien AG hat in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2025 folgende 
Vorstandsbestellungen beschlossen: 

DI Wolfgang Viehauser, MSc, Marktvorstand und Sprecher des 
Vorstandes der HYPO NOE Landesbank wurde für eine neue Fünf-Jahres- 
Periode wiederbestellt. Viehauser, 1966 in Amstetten geboren, 
absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School in 
Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der 
Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im 
Bankenwesen, trat 2008 in die HYPO NOE ein und stieg 2016 in den 
Vorstand auf. Seine zweite Periode im Vorstand endet im Juli 2026 - 
die vorzeitige Wiederbestellung erfolgt nun bis Juli 2031. 

Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, MMag. Dr. 
Udo Birkner, MBA, in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert. 
Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der 
Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine 
Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen 
Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des 
Vorstandes der HYPO NOE Landesbank. Birkners zweite Vorstandsperiode 
endet mit Ende 2026, seine nunmehr dritte Periode läuft Ende 2031 
aus. 

Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die 
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist 
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und 
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% 
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die 
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. 
Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner 
digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz 
und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick 
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und 
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit 
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE 
Landesbank zu den Besten der Branche gehört. 

