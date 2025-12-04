Ausschuss: Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen gescheitert, die Stimmen der Bundestagswahl vom Februar neu auszählen zu lassen. Die Mehrheit im Ausschuss hält die Einsprüche des BSW für unbegründet, wie der Vorsitzende Macit Karaahmetoglu (SPD) in Berlin mitteilte./vsr/DP/men
