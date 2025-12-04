Solide Vorgaben aus den USA haben die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt in der ersten Handelsstunde zunächst angeschoben. Der deutsche Leitindex Dax stieg im frühen Xetra-Handel um 0,63 Prozent auf 23.843 Punkte. Damit verbleibt er allerdings wie schon in den vergangenen drei Wochen unter der runden Marke von 24.000 Punkten.

Analystenstimmen bewegen die Kurse

Vor allem Einschätzungen von Analysten bewegten die Kurse. Siemens Energy stiegen um 2,6 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 2 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP-Aktien um 1 Prozent zulegen.

Autosektor im Fokus

Kursgewinne gab es auch im Autosektor. Die Bank of America hat eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes-Benz, diese legte an der Dax-Spitze um 3,3 Prozent zu. Die Investmentbank stufte zudem die Papiere der Porsche-Holding auf "Buy" hoch, die Anteilsscheine stiegen um 3,2 Prozent.

Nebenwerte legen zu

Die zuletzt gut gelaufenen Aurubis-Aktien legten um weitere 0,7 Prozent zu nach Geschäftszahlen des Kupferproduzenten für das Geschäftsjahr 2024/25.Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7,7 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Partnerschaft zur Kommerzialisierung eines Medikaments eingegangen. (mit Material von dpa-AFX)