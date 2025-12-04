DAX startet freundlich – Aurubis und Meta im Fokus

Makroökonomischer Überblick:
In Australien sorgt ein überraschend hoher Warenhandelsüberschuss für Gesprächsstoff: Mit 4,39 Milliarden AUD übertrafen die Oktober-Daten die Erwartungen und signalisieren robuste Exportströme trotz globaler Unsicherheiten. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Kanada, wo der Ivey-PMI für November erwartet wird. Prognosen sehen einen Anstieg auf 53,6 Punkte.
Im Fokus:
Aurubis zeigt sich im frühen Handel fester, obwohl die Zahlen für 2024/25 einen Rückgang des operativen Vorsteuergewinns um 14 % auf 355 Mio. € ausweisen. Das IFRS-Ergebnis legte dank hoher Metallpreise deutlich zu und die Dividende soll auf 1,60 € steigen. Für das laufende Geschäftsjahr peilt der Vorstand weiterhin 300 bis 400 Mio. € operativen Gewinn an.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG43FC
|18,09
|25642,663938 Punkte
|13,25
|Open End
|Silber
|Bull
|UN29GE
|0,5699
|57,00 USD
|88,9
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG6UTK
|7,69
|23081,114968 Punkte
|30,8
|Open End
|Gold
|Bull
|UN21S5
|9,4
|4087,28331 USD
|39,58
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZEF
|22,69
|21595,02885 Punkte
|10,56
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2025; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Broadcom Inc.
|Call
|UG2W8T
|5,09
|330,00 USD
|5,25
|14.01.2026
|DAX®
|Call
|UG2LSJ
|0,71
|26800,00 Punkte
|27,67
|20.03.2026
|DAX®
|Call
|UG27ND
|1,82
|25800,00 Punkte
|23,65
|20.03.2026
|DAX®
|Put
|UG27NA
|0,78
|23000,00 Punkte
|53,04
|19.12.2025
|NVIDIA Corp.
|Call
|UG4CRN
|0,90
|200,00 USD
|6,61
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2025; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Airbus SE
|Long
|HC404X
|19,03
|148,619634 EUR
|4
|Open End
|NASDAQ 100
|Long
|HD7R22
|4,50
|23050,257427 Punkte
|10
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD2RXS
|8,10
|426,518224 USD
|3
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UG3WYC
|6,21
|13,603706 EUR
|2
|Open End
|E.ON SE
|Long
|UG4KJ1
|1,70
|14,393411 EUR
|11
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2025; 09:20 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen