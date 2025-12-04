Im Dax zeichnet sich am Donnerstag ein neuerlicher Anstieg über die runde Marke von 23.800 Punkten ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,7 Prozent höher auf 23.840 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf 23.838 Punkte gestiegen und hatte damit den schwachen Monatsstart wieder aufgeholt.

Letztlich schmolz das Kursplus aber wieder zusammen. Mit leichten Gewinnen an der Wall Street am Vorabend nach dem europäischen Handelsende startet der Dax aber einen neuen Anlauf. Der weiter stark erholte japanische Nikkei hilft ebenfalls.

USA: Erholung geht weiter

Anleger haben am Mittwoch bei US-Aktien weiter zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Nach einem zunächst noch zähen Start ging die jüngste Erholungsrally noch etwas weiter.

Mit 47.882,90 Punkten konnte der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,86 Prozent über die Ziellinie bringen. Seine Rückkehr bis nahe an die 48.000-Punkte-Marke bescherte dem Leitindex der Wall Street seinen höchsten Stand seit Mitte November.

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Gewinne verzeichnet. Die Börsen folgten damit der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten. Die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche treibt die Märkte weiter an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,1 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.028 + 1,96 Prozent Hang Seng 25.760 + 0,10 Prozent CSI 300 4.546 + 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,22 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,75 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,08 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,68 USD - 0,29 USD WTI 59,22 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 94,70 (91) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 90 (100) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 290 (310) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT SAP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

JPMORGAN SETZT SIEMENS ENERGY AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 67 (66) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 44 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX