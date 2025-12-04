W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 04.12.2025

Dax startet deutlich höher in den Handel

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Im Dax zeichnet sich am Donnerstag ein neuerlicher Anstieg über die runde Marke von 23.800 Punkten ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,7 Prozent höher auf 23.840 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf 23.838 Punkte gestiegen und hatte damit den schwachen Monatsstart wieder aufgeholt.

Letztlich schmolz das Kursplus aber wieder zusammen. Mit leichten Gewinnen an der Wall Street am Vorabend nach dem europäischen Handelsende startet der Dax aber einen neuen Anlauf. Der weiter stark erholte japanische Nikkei hilft ebenfalls.

USA: Erholung geht weiter

Anleger haben am Mittwoch bei US-Aktien weiter zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Nach einem zunächst noch zähen Start ging die jüngste Erholungsrally noch etwas weiter.

Mit 47.882,90 Punkten konnte der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,86 Prozent über die Ziellinie bringen. Seine Rückkehr bis nahe an die 48.000-Punkte-Marke bescherte dem Leitindex der Wall Street seinen höchsten Stand seit Mitte November.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.882+ 0,86 Prozent
S&P 5006.849+ 0,30 Prozent
Nasdaq 23.454+ 0,17Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Gewinne verzeichnet. Die Börsen folgten damit der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten. Die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche treibt die Märkte weiter an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,1 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.028+ 1,96  Prozent
Hang Seng25.760+ 0,10 Prozent
CSI 3004.546+ 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,22- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,75+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,08+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1657- 0,14  Prozent
Dollar in Yen155,32+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,07+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,68 USD- 0,29  USD
WTI59,22 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 94,70 (91) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 90 (100) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 290 (310) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT SAP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

JPMORGAN SETZT SIEMENS ENERGY AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 67 (66) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 44 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

