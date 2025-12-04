W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Euro gibt etwas nach

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1654 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1668 Dollar festgesetzt.

Der Fokus liegt bei den Konjunkturdaten aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die letzten Werte seien unerwartet niedrig ausgefallen. Sie wiesen darauf hin, dass die Lage am Arbeitsmarkt weiter solide sei. Neue Nahrung für die bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen in den USA dürfte es damit laut Helaba nicht geben. Am Markt wird in der kommenden Woche inzwischen wieder verstärkt mit einer Zinssenkung gerechnet./jha/stk

Eurokurs (Euro / Dollar)

