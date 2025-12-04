Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1666 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1666 (Mittwoch: 1,1668) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8571 (0,8570) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87450 (0,87660) britische Pfund, 180,55 (181,28) japanische Yen und 0,9340 (0,9336) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro legt zum US-Dollar zu - US-Daten stützen Zinssenkungshoffnunggestern, 21:08 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusAktie im Abwärtstrend
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung