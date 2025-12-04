Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise-Gruppe unterstützt das Start-up SwimTech, Gewinner des Wettbewerbs PRÊT? PARTEZ, PITCH!



04.12.2025 / 14:30 CET/CEST





Lausanne, 4. Dezember 2025 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen setzt sich weiter für Innovation ein und unterstützt den vom Verein GENILEM organisierten Wettbewerb «PRÊT? PARTEZ, PITCH! Das Finale der Ausgabe 2025 fand gestern in Lausanne statt. Ausgezeichnet wurde SwimTech, die jetzt ein Jahr lang von der Vaudoise begleitet werden.

Die Expertinnen und Experten der Vaudoise werden dem Start-up mit einem individuellen Mentoring-Programm zur Seite stehen: mit Beratung, Fachwissen und Know-how, um dem jungen Unternehmen einen soliden Start zu ermöglichen. Der Wettbewerb «PRÊT? PARTEZ, PITCH!» bietet innovativen Unternehmerinnen und Unternehmern von morgen eine Bühne. Der Wettbewerb wurde von GENILEM ins Leben gerufen, um junge Unternehmen in der Genferseeregion zu fördern. 2025 haben über 60 Projektinitiatorinnen und -initiatoren teilgenommen. Schliesslich setzte sich SwimTech gegen sechs weitere Finalisten durch und wurde mit dem mit CHF 30 000.– dotierten GENILEM-Preis ausgezeichnet. 2025 haben sich über 60 Projektinitiatorinnen und -initiatoren beworben, um ins Finale zu kommen. Die Finalistinnen und Finalisten hatten 151 Sekunden Zeit, ihre Idee auf der Bühne zu präsentieren und danach die Fragen der Jury und des Publikums zu beantworten.Ein echtes Sicherheitsnetz In Europa ertrinken jedes Jahr durchschnittlich 20 000 Menschen, viele davon allzu ehrgeizige Schwimmerinnen oder Schwimmer. Handelsübliche Schwimmhilfen sind nicht dafür ausgelegt, mit dem Schwimmer oder der Schwimmerin eine Einheit zu bilden. Oft behindern sie sogar die Bewegung im Wasser. Und hier kommt SwimTech ins Spiel. Das Genfer Unternehmen entwickelte den ersten Badeanzug mit einer aufblasbaren Tasche, die mit einer CO2-Kapsel manuell betätigt werden kann, um die Sicherheit beim Schwimmen jederzeit zu gewährleisten. Das Start-up wird ein Jahr lang mit einem gezielten Mentoring begleitet, das gemeinsam vom Verein GENILEM und den Expertinnen und Experten der Vaudoise Versicherungen organisiert wird. Mit dieser Unterstützung kann das junge Unternehmen seine Strategie konsolidieren, seine Positionierung verfeinern und seine Marktpräsenz stärken. «Wir freuen uns darauf, SwimTech ein Jahr lang zu unterstützen. Das innovative Schwimmhilfesystem von SwimTech kann bei Bedarf aktiviert werden. Es verbindet Sicherheit und Bewegungsfreiheit smart miteinander und bietet beim Schwimmen intelligenten Schutz, ohne Abstriche bei der Leistung oder der Bewegungsfreiheit machen zu müssen», freut sich Pascal Hilty, Leiter der Business Unit Partner der Vaudoise Versicherungen.Website des Wettbewerbs PRÊT? PARTEZ, PITCH! Foto: Maud Guye-Vuillème Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

