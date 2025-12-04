dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag ein neuerlicher Anstieg an die runde Marke von 23.800 Punkten ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,5 Prozent höher auf 23.803 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf 23.838 Punkte gestiegen und hatte damit den schwachen Monatsstart wieder aufgeholt. Letztlich schmolz das Kursplus aber wieder zusammen. Mit leichten Gewinnen an der Wall Street am Vorabend nach dem europäischen Handelsende startet der Dax aber einen neuen Anlauf. Der weiter stark erholte japanische Nikkei hilft ebenfalls.

USA: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Anleger haben am Mittwoch bei US-Aktien weiter zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Nach einem zunächst noch zähen Start ging die jüngste Erholungsrally noch etwas weiter. Mit 47.882,90 Punkten konnte der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,86 Prozent über die Ziellinie bringen. Seine Rückkehr bis nahe an die 48.000-Punkte-Marke bescherte dem Leitindex der Wall Street seinen höchsten Stand seit Mitte November.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Gewinne verzeichnet. Die Börsen folgten damit der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten. Die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche treibt die Märkte weiter an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,1 Prozent.

DAX              		23.693,71		-0,07%		
XDAX            		23.768,47		 0,19%		
EuroSTOXX 50		  5.694,56		 0,15%		
Stoxx50        		  4.807,82		 0,11%		
														
DJIA             		47.882,90		 0,86%		
S&P 500        		  6.849,72		 0,30%		
NASDAQ 100  		25.606,54		 0,20%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future               128,22              -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1658		-0,07%	
USD/Yen             	155,32		 0,06%		
Euro/Yen       		181,07		-0,01%

BITCOIN:

Bitcoin		        93.007		-0,50%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          62,88              0,21 USD
WTI                            59,22              0,27 USD

