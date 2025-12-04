W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Mio. Euro für weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Expansion
Alzchem Group AG: Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Mio. Euro für weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet

04.12.2025 / 16:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Trostberg, 4. Dezember 2025 – Die Alzchem Group AG hat ein umfassendes Investitionsprogramm für einen weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anwendungsbereiche Gesundheit, Ernährung und Pharma. Insgesamt sollen rund 120 Mio. Euro in den Bau einer neuen, zunehmend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte sowie in die vorgelagerte Infrastruktur fließen. Die Inbetriebnahme ist stufenweise ab dem 2. Halbjahr 2027 geplant. Alzchem sieht in der Investition ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im beginnenden dreistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen.

Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon:+498621862888
Fax:+49862186502888
E-Mail:ir@alzchem.com
Internet:www.alzchem.com
ISIN:DE000A2YNT30
WKN:A2YNT3
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID:2240620
Ende der MitteilungEQS News-Service

2240620 04.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem Group AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden