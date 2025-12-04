W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: PANDION AG: Aufschiebende Bedingungen für Abruf von 100 Mio. Euro Finanzierung erfüllt

04.12.2025
PANDION AG: Aufschiebende Bedingungen für Abruf von 100 Mio. Euro Finanzierung erfüllt

04.12.2025
PANDION AG: Aufschiebende Bedingungen für Abruf von 100 Mio. Euro Finanzierung erfüllt

Köln, den 4. Dezember 2025 – Die Pandion AG gibt bekannt, dass sie sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf ein umfassendes Konzept für ihre künftige Finanzierungsstruktur geeinigt hat. Die Bedingungen für den Abruf der mit einem global aktiven Finanzinvestor abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung im Volumen von 100 Millionen Euro, die Mitte Oktober bekanntgegeben wurde, sind damit erfüllt.


Kontakt:

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tel. +49 (0) 221/71600-221
E-Mail: ir@pandion.de

www.pandion.de

Investor Relations:

Fabian Kirchmann/Jonas Schneider
iron AG
Telefon: +49 221 9140-97-35
E-Mail: ir@pandion.de

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PANDION AG
Im Mediapark 8
50670 Köln
Deutschland
ISIN:DE000A289YC5
WKN:A289YC
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2240416
