EQS-Adhoc: PANDION AG: Aufschiebende Bedingungen für Abruf von 100 Mio. Euro Finanzierung erfüllt

04.12.2025 / 10:20 CET/CEST

PANDION AG: Aufschiebende Bedingungen für Abruf von 100 Mio. Euro Finanzierung erfüllt

Köln, den 4. Dezember 2025 – Die Pandion AG gibt bekannt, dass sie sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf ein umfassendes Konzept für ihre künftige Finanzierungsstruktur geeinigt hat. Die Bedingungen für den Abruf der mit einem global aktiven Finanzinvestor abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung im Volumen von 100 Millionen Euro, die Mitte Oktober bekanntgegeben wurde, sind damit erfüllt.



Kontakt:

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

www.pandion.de



Investor Relations:

Fabian Kirchmann/Jonas Schneider

iron AG

Telefon: +49 221 9140-97-35

E-Mail: ir@pandion.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANDION AG Im Mediapark 8 50670 Köln Deutschland ISIN: DE000A289YC5 WKN: A289YC Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2240416

