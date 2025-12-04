W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: ProReal Secur 1 GmbH: Bekanntgabe

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: ProReal Secur 1 GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
ProReal Secur 1 GmbH: Bekanntgabe

04.12.2025 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ProReal Secur 1 GmbH

Hamburg

Bekanntgabe

über die Beschlussfassung der Geschäftsführung der ProReal Secur 1 GmbH mit dem Sitz in Hamburg (HRB 164014 Amtsgericht Hamburg), Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg

Die ProReal Secur 1 GmbH gibt bekannt, dass sie gemäß Gesellschafterbeschluss vom 02.12.2025 die Laufzeit der von ihr ausgegebenen Inhaberschuldverschreibung (WKN: A3E46V, ISIN: DE000A3E46V5) gemäß den Anleihebedingungen Ziffer 4.1 um weitere zwölf Monate bis zum 31.12.2026 verlängert hat.

Nähere Informationen unter:

https://onegroup.de/app/uploads/2025/12/PRS1-Information-der-Geschaeftsfuehrung.pdf

Hamburg, 04.12.2025

ProReal Secur 1 GmbH

Geschäftsführung

Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProReal Secur 1 GmbH
Bernhard-Nocht-Straße 99
Hamburg 20359
Deutschland
Telefon:+49 40 6966669900
E-Mail:info@onegroup.de
ISIN:DE000A3E46V5
WKN:A3E46V5
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID:2240564
Ende der MitteilungEQS News-Service

2240564 04.12.2025 CET/CEST

