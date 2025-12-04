EQS-Adhoc: ProReal Secur 1 GmbH: Bekanntgabe
EQS-Ad-hoc: ProReal Secur 1 GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
ProReal Secur 1 GmbH: Bekanntgabe
04.12.2025 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
ProReal Secur 1 GmbH
Hamburg
Bekanntgabe
über die Beschlussfassung der Geschäftsführung der ProReal Secur 1 GmbH mit dem Sitz in Hamburg (HRB 164014 Amtsgericht Hamburg), Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg
Die ProReal Secur 1 GmbH gibt bekannt, dass sie gemäß Gesellschafterbeschluss vom 02.12.2025 die Laufzeit der von ihr ausgegebenen Inhaberschuldverschreibung (WKN: A3E46V, ISIN: DE000A3E46V5) gemäß den Anleihebedingungen Ziffer 4.1 um weitere zwölf Monate bis zum 31.12.2026 verlängert hat.
Nähere Informationen unter:
https://onegroup.de/app/uploads/2025/12/PRS1-Information-der-Geschaeftsfuehrung.pdf
Hamburg, 04.12.2025
ProReal Secur 1 GmbH
Geschäftsführung
Ende der Insiderinformation
04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProReal Secur 1 GmbH
|Bernhard-Nocht-Straße 99
|Hamburg 20359
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 6966669900
|E-Mail:
|info@onegroup.de
|ISIN:
|DE000A3E46V5
|WKN:
|A3E46V5
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2240564
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2240564 04.12.2025 CET/CEST
