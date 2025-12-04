EQS-AFR: Medios AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
04.12.2025
Hiermit gibt die Medios AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://investors.medios.group/reporting-center
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://investors.medios.group/en/reporting-center
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2240650 04.12.2025 CET/CEST