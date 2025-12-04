EQS-DD: Enapter AG: Herr Gerrit Kaufhold, Gewährung von 506 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.12.2025 / 09:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Gerrit
|Nachname(n):
|Kaufhold
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Enapter AG
b) LEI
|391200JIZN9JYP440O07
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Bezugsrecht ISIN DE000A0PNT41
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 506 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|28.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Enapter AG
|Bleichenbrücke 9
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.enapterag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102220 04.12.2025 CET/CEST