EQS-DD: Enapter AG: Herr Gerrit Kaufhold, Gewährung von 506 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.12.2025 / 09:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Gerrit
Nachname(n):Kaufhold

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Enapter AG

b) LEI

391200JIZN9JYP440O07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:Bezugsrecht ISIN DE000A0PNT41

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 506 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
Internet:www.enapterag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102220 04.12.2025 CET/CEST

