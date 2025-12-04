EQS-News: Arvato und Geek+ erweitern Logistikzentrum in Polen mit flexibler Rack-To-Person-Robotik

EQS-News: Geekplus Europe GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

POZNAŃ, Polen, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Geekplus, ein weltweit führender Anbieter von Lagerrobotern, und Arvato, ein globaler Logistikdienstleister, der sich auf Supply Chain Management und E-Commerce spezialisiert hat, haben ein neues Rack-To-Person-Robotersystem im Logistikzentrum von Arvato in Poznań (Polen) in Betrieb genommen. Die Lösung wurde implementiert, um die Effizienz der Kommissionierung zu steigern, das schnelle Volumenwachstum zu unterstützen und ein konstant hohes Serviceniveau für das vielfältige Kundenportfolio von Arvato zu gewährleisten.

Mit der Einführung dieser Lösung in seinem 48.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum hat Arvato den nächsten Schritt in seiner Automatisierungs-Roadmap getan. Angetrieben von einer Flotte von P800-Kommissionierrobotern von Geekplus bringt die Lösung ganze Regale direkt zu den ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen. Dadurch werden die Laufwege der Mitarbeiter verkürzt und die Kommissionierung erheblich beschleunigt. Darüber hinaus ermöglicht das System die Optimierung der Lagerfläche durch die Unterstützung einer dichteren Anordnung von Regalen.

„Mit dem neuen System in Posen stärken wir unsere Fähigkeit, schnell auf das Wachstum unserer Kunden zu reagieren, und stellen unseren Teams gleichzeitig moderne Tools zur Verfügung, die den täglichen Betrieb schneller, sicherer und zuverlässiger machen", so Lidia Ratajczak-Kluck, Managing Director bei Arvato in Polen. „Flexible Automatisierung ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie als 3PL-Anbieter. Sie ermöglicht uns, Spitzenzeiten zu bewältigen, neue Produktreihen schnell zu integrieren und durchgängig ein hohes Serviceniveau zu liefern."

Dieses System bietet Flexibilität und Skalierbarkeit – angesichts des schnellen Wachstums des elektronischen Handels in Polen ist dies erfolgsentscheidend. Der Logistiksektor des Landes, der von einem der am schnellsten wachsenden Onlinemärkte Europas angetrieben wird, erlebt einen rasanten Modernisierungswettlauf. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die schwankende Nachfrage zu bewältigen, setzen Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PL) schnell auf mobile Robotik.

„Der Standort Poznań von Arvato ist ein großartiges Beispiel dafür, wie mobile Robotik neue Leistungsniveaus für 3PLs erschließen kann", betont Rafal Sek, Sales Manager für Polen bei Geekplus EMEA. „Unsere Rack-to-Person-Technologie verschafft Logistikdienstleistern die Flexibilität, Roboterflotten und Arbeitsplätze schrittweise zu erweitern, sodass sie schnell an veränderte Kundenwünsche angepasst werden können, ohne ihre Lager umzubauen."

Mit der Umsetzung dieses Projekts stärkt Geekplus seine langfristige Strategie in Polen, das sich in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Märkte des Unternehmens in Europa entwickelt hat.

