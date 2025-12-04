EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit Green Banana Group für BNPL-Lösungen.

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation

Berlin, 04. Dezember 2025 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit der Green Banana Group bekannt. Die Vereinbarung wurde am 03. Dezember 2025 unterzeichnet.

Partnerschaft im Wachstumsmarkt Buy Now Pay Later

Im Rahmen der Kooperation wird Deutsche Payment künftig BNPL-Lösungen (Buy Now Pay Later) der Green Banana Group in ihr Produktportfolio integrieren. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um einen der am schnellsten wachsenden Bereiche im Payment-Sektor.

Die Green Banana Group ist ein etablierter Anbieter von BNPL-Lösungen mit einem Netzwerk von über 70 BNPL-Anbietern. Durch die Partnerschaft erhalten Merchants der Deutsche Payment Zugang zu diesem Netzwerk über eine einzige Integration.

Mehrwert für Merchants

Die BNPL-Integration bietet Händlern wesentliche Vorteile:

Zugang zu über 70 BNPL-Anbietern über eine Integration

Erhöhte Conversion Rates durch flexible Zahlungsoptionen

Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbwerts

Abdeckung in über 14 Ländern

„Mit der Green Banana Partnerschaft komplettieren wir unser Payment-Ökosystem um einen entscheidenden Baustein", erklärt Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE. „BNPL ist längst kein Nischenprodukt mehr, sondern ein wesentlicher Conversion-Treiber im E-Commerce. Unsere Merchants können ab sofort von diesem Wachstumsmarkt profitieren."

Ausblick

Die Integration der BNPL-Lösungen ist ab sofort verfügbar. Deutsche Payment erwartet aus der Partnerschaft zusätzliche recurring Umsätze im Geschäftsjahr 2026.

Über Deutsche Payment A1M SE:

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet strategische Payment-Lösungen für den E-Commerce und POS-Bereich, darunter Payment-Consulting, Kostenoptimierung (SaveMyFees), ISO-Tätigkeiten und innovative Zahlungslösungen.

Über Green Banana Group

Die Green Banana Group betreibt eine führende BNPL-Cloud-Plattform, die Händler mit über 70 Buy Now Pay Later Anbietern verbindet. Mit Autorisierungsraten von über 85% und Abdeckung in mehr als 14 Ländern ermöglicht die Plattform maximale Conversion bei minimaler Integration.

Kontakt:

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst, Vorstand

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

E-Mail: alexander.herbst@deutsche-payment.com

Tel: +49 30 81454860

ISIN: DE000A2P74C5

WKN: A2P74C

Börse: Börse Düsseldorf (Freiverkehr)

